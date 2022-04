PSOE de Huelva se suma a la concentración de Onusap por una sanidad pública digna y un Hospital Materno Infantil nuevo

HUELVA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha mostrado este miércoles su "total apoyo y respaldo" a la asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública (Onusap), y se sumará a la concentración organizada por esta asociación en su "lucha y reivindicación" por una sanidad pública "digna" y un Hospital Materno Infantil nuevo para esta provincia, que se desarrollará mañana jueves, 21 abril, a las 19,00 horas entre el monumento a Colón de la plaza de Las Monjas y la plaza de la Constitución de la capital onubense.

Así lo ha manifestado la secretaria de Sanidad de la Ejecutiva Provincial socialista, Lourdes Martín, en un encuentro de escucha activa con el sector sanitario, durante el que ha enfatizado que "jamás se ha vivido una situación tan escandalosa en materia sanitaria pública en Huelva", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Desde cierres indiscriminados de centros de salud y puntos de urgencias, reducciones de horarios, falta de personal sanitario, hasta llegar a situaciones tan insólitas y desafiantes para los onubenses como destinar cantidades millonarias a la sanidad privada en la provincia, mientras deja morir a la sanidad pública y echan por tierra proyectos como el Materno-Infantil", ha apuntado Martín.

Por ello, Lourdes Martín se ha preguntado "dónde está ahora el PP, esta formación que salió a la calle desaforada y desafiante defendiendo la sanidad para Huelva. O es que estaban defendiendo una sanidad privada. La que ahora están alimentando y haciendo crecer en detrimento de la pública", ha agregado.

"Huelva es una de las provincias andaluzas más discriminadas por el Gobierno andaluz del PP. Atrás quedaron sus promesas de abrir los Chares y de mejorar la sanidad para la provincia, a excepción de que sí han abierto un hospital privado y quieren reubicar y proyectar de nuevo el Materno-Infantil, porque todo lo relacionado con lo puramente público no cabe en la ideología del PP", ha lamentado la socialista.

Por ello, ha aseverado que desde el Partido Socialista y desde las instituciones en las que la formación está gobernando "se va a apoyar todas aquellas acciones encaminadas a reclamar una atención sanitaria pública y digna, y a recobrar esas prestaciones que nos han quitado aprovechando los meses más duros de la pandemia".

Lourdes Martín ha indicado que "cada vez son más las voces que salen a la calle para reivindicar este derecho" y pide a la ciudadanía, "a las puertas de unas elecciones autonómicas", que "no se dejen engañar por falsas promesas, porque en estos tres años, la derecha en Andalucía no solo no ha cumplido en materia sanitaria, sino que ya tiene una hoja de ruta marcada: 200 millones de euros para seguir manteniendo el hospital privado de Lepe, mientras se olvida de los chares y marea la perdiz con el Hospital Materno-Infantil, mermando sus dotaciones y sus posibilidades de crecimiento".