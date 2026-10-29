El PSOE de Huelva traslada su pésame por la muerte de Fátima Báñez: "Un dolor difícil de expresar con palabras"

Archivo - La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha lamentado este jueves el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, y ha trasladado su "más sentido" pésame y un "abrazo inmenso lleno de cariño y solidaridad" a familiares y amigos, ante "un dolor tan difícil de expresar con palabras".

Así lo han manifestado los socialistas onubenses en una publicación en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que han destacado que es un día de "inmensa tristeza para Huelva".

"La pérdida de Fátima Báñez en este trágico accidente ferroviario nos conmueve profundamente y deja un dolor que alcanza a toda nuestra tierra. Sanjuanera, onubense y siempre vinculada a sus raíces, Fátima llevaba a Huelva consigo allá donde estuviera. Su tierra siempre fue un lugar al que regresar y un vínculo que mantuvo vivo a lo largo de su trayectoria", ha añadido la formación.

Finalmente, los socialistas de Huelva han remarcado que, en estas horas "tan difíciles, nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia y sus amistades", concluye el comunicado.