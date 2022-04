El PSOE de Huelva valora que la Junta "escuche" con el Chare y la UHU pero cree que responde a una "cercanía" electoral

HUELVA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial de PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha valorado este jueves que la Junta "haya escuchado" a la formación y "entendido las reclamaciones" que desde el Partido Socialista se hacen "desde hace meses" en materias "importantes para esta provincia, como pueden ser el Chare de Lepe o la financiación de la Universidad", aunque considera que esto responde "a la cercanía de su planteamiento electoral" y "ahora es cuando se estimulan mirar por el bien de la provincia", según ha indicado el PSOE en nota de prensa.

"Nos alegra saber que, finalmente, hayan reaccionado y dado marcha atrás en su política de no negociación y de no comprender las necesidades de esta provincia; y hayan hecho lo que desde el Partido Socialista le podíamos, que era dotar al Chare de Lepe de la capacidad financiera suficiente para que se hicieran las obras de remodelación, lo que no hicieron durante tres años", ha añadido Gabiño.

El portavoz socialista ha aseverado que el Partido Socialista "conoce perfectamente Andalucía" y es el partido "que mejor se identifica con los andaluces" por lo que ha afirmado que están preparados "para ello".

"Queremos que el Gobierno andaluz del PP entienda que están para hacer política en beneficio de los ciudadanos", ha dicho antes de solicitar "que dejen de hacer políticas oscuras y de faltar a las explicaciones".

En este sentido, se ha referido al hecho de que "aún no se sabe el porqué de ese incremento en los conciertos que la Junta ha hecho con la empresa Pascual para mantener el Virgen de la Bella durante cinco años, pasando la financiación de 12 a 40 millones de euros anuales", pero que "son 200 millones de euros que los andaluces y, por tanto, los onubenses vamos a tener que pagar para una sanidad privada y lo que reclamamos es que sea pública".

"El Gobierno de España ya ha puesto en valor la financiación para hacer antes de este verano la licitación del acceso al Chare. Le pedimos a la Junta de Andalucía la misma celeridad y que pronto ese hospital esté puesto en valor y no necesitemos de hospitales privados", ha enfatizado.

No obstante, Enrique Gaviño ha manifestado que al PSOE le "congratula mucho" ser "el partido que hace una oposición útil mirando a los ciudadanos a la cara y velando por sus intereses, igual que con el Chare, con la financiación de la Universidad, donde desde el Gobierno de la Junta dieron un primer paso de poner un sistema de financiación unilateral, sin negociación con los rectores, que provocó la salida en tromba de todos ellos y que, posteriormente, llevó a denigrar a la Universidad de Huelva y dejarla en el último lugar en el ranking de financiación de las universidades públicas de Andalucía", ha aseverado.

Del mismo modo, Gaviño ha criticado las declaraciones de un parlamentario de Cs "en las que alegaba que lo importante era tener una sola universidad andaluza para ser más competitivo, y por lo tanto, cerrándole las puertas a quien no tuviera la posibilidad económica de estudiar en la universidad, políticas típicas de derechas", ha espetado.

"Entendemos que han rectificado, que nuestro mensaje les ha llegado y queremos hacerle este guiño a la ciudadanía porque queremos seguir siendo útiles para ellos, no desde la oposición sino desde el Gobierno", ha concluido el socialista.