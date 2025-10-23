El PSOE de Huelva vuelve a pedir la dimisión de la delegada de Salud por "su incompretencia y mentir"

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud y Consumo del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto, ha aseverado que "el cáncer de mama ha destapado las miserias sanitarias del PP" y ha señalado que "con Juanma Moreno hemos pasado del colapso en la sanidad a la destrucción del sistema público sanitario andaluz" y ha pedido de nuevo la dimisión de la delegada de Salud en Huelva, Manuela Caro, por "incompetencia y mentir, diciendo que eran unos casos aislados, de muy pocas mujeres, en Sevilla, cuando ya se ha visto que en la provincia hay mujeres que están sufriendo esta situación".

Así lo ha manifestado en las inmediaciones del recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, donde ha acusado al PP y al presidente andaluz de "haber cruzado todas las líneas: humanas, legales y las de la dignidad de las personas"; ya que "mientras miles de mujeres sufren esperando un diagnóstico, tenemos a un nuevo consejero de Salud que se va a los toros el Día contra el Cáncer de Mama y a un presidente de la Junta que deja el sillón vacío en el debate sobre este tema en el Parlamento de Andalucía", ha criticado.

"Moreno es el presidente de la vergüenza porque abandona a miles mujeres y no da la cara en un momento crucial en el que necesitan saber la verdad de lo qué está pasando con sus pruebas diagnósticas", ha espetado Pinto, que ha añadido que "lamentablemente, "el PP únicamente se dedicó a decir mentiras y a culpar a las mujeres de la situación que se está viviendo, cuando este problema no lo han generado ellas. Este problema es del PP y de la gestión de Moreno, que es el que tiene que dar la cara. Y nos avergüenza que este presidente se esconda frente a las mujeres".

Por eso, desde el PSOE de Huelva reiteran su petición de "dimisión" de la delegada territorial de Salud, "porque no es transparente, porque no ha defendido a las mujeres de Huelva, porque el PP en pleno está intentando lavar la imagen de Moreno y no está luchando y trabajando por saber la verdad de lo que está ocurriendo en Andalucía", ha afirmado.

En este contexto, el secretario de Salud y Consumo del PSOE onubense ha incidido en que la Asociación Amama (Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama) "denunció que había pruebas diagnósticas que habían desaparecido de la plataforma online de ClicSalud+ Clip, donde están todos los historiales médicos" y ha recriminado que la respuesta del nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, "mano derecha del presidente Moreno, haya sido echar la culpa a las mujeres y decir que eso era mentira". "Y, horas más tarde, reconocer que había problemas informáticos en la plataforma y que esa era la causa por la cual no existían o no estaban disponibles esas pruebas diagnósticas".

Asimismo, Pinto ha tachado de "intolerable y vergonzoso" que el consejero, "haya comparado este tema tan doloroso y de tantísima gravedad con la caída de la plataforma de la venta de entradas del concierto de La Oreja de Van Gogh". "Qué falta de sensibilidad, humanidad y empatía; es una comparación absurda, odiosa, que está fuera de la humanidad y del respeto que se merece", ha espetado.

"Desde el PSOE de Huelva, nuestro apoyo total y absoluto a las mujeres, a la Asociación Amama que está luchando y haciendo frente, con medios públicos a nivel social y, también, jurídico con esas denuncias. Las mujeres no tienen que callarse. Esto es solo la punta del iceberg", ha subrayado.

Por último, el socialista ha dicho que "lo que hay detrás de este problema es el colapso sanitario y la destrucción del sistema sanitario público que viene haciendo el PP con sus privatizaciones y con su política de destrucción de la sanidad pública". Por ello, ha subrayado que el PSOE tiene "que alzar la voz" para "acompañar a las mujeres, a los enfermos, a los pacientes, a toda la sociedad andaluza porque nos merecemos un sistema público de salud digno, con garantía y que nos salve".