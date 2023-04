PSOE lamenta que se "quiera usar un edificio público" para "impulsar la privatización de la universidad" en Huelva

HUELVA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha lamentado este martes que Junta y PP "tienen la intención de implantar una facultad privada de Enfermería" en "un edificio público", concretamente el Edificio 7000 del Parque Científico y Tecnológico (PCTH) de Aljaraque (Huelva), que se realizó "con inversión pública", toda vez que ha criticado que esto supone "abrir la privatización privada de la universidad en la provincia".

En rueda de prensa, la parlamentaria andaluza y portavoz adjunta del PSOE en la cámara autonómica, María Márquez, acompañada por la candidata del PSOE a la Alcaldía de Aljaraque, Yolanda Rubio, ha criticado que tienen "constancia" de que el PP "tiene la intención de impulsar una facultad privada de Enfermería" y desde el Ayuntamiento de Aljaraque "están dispuestos" a ceder parte de los "edificios públicos" del PCTH, concretamente el Edificio 7000, para "ponerlo a disposición de una empresa privada que hiciera uso de una inversión pública", algo que a su entender es "abrir la puerta a la privatización de la universidad".

Además, la socialista ha asegurado que tienen "sospechas justificadas" de esta "intención" en el nuevo modelo de financiación que aprobó el Partido Popular en Andalucía y que, "claramente, perjudica a la provincia de Huelva en el reparto de la financiación".

"Por tanto, nos saltan todas las alarmas. Estamos ante la política de siempre del Partido Popular que es, por un lado, debilitar lo público, en este caso un modelo de financiación que perjudica a la universidad pública en Huelva, y, por otro lado, abrirle la mano al negocio privado con una universidad privada de Enfermería en la provincia", ha aseverado.

Por todo ello, Márquez ha pedido al Gobierno de Andalucía que "amplíe la oferta educativa desde la universidad pública" y que "modifique el modelo de financiación" para que la Universidad de Huelva "se viable, no corra peligro y tenga los recursos suficientes para mantener sus titulaciones y aumentar otras que son, además, una demanda histórica como Medicina, que desde hace casi cinco años se escucha al gobierno de la derecha decir que está en marcha, que está moviendo papeles", pero "la realidad" es que "los papeles que están moviendo es para la universidad privada de Enfermería en el PCTH".

"Nosotros entendemos que el PCTH es una oportunidad perdida, desaprovechada por el PP, porque es un espacio donde podría impulsarse nuevas oportunidades de empleo para todo el tejido empresarial del entorno de Aljaraque y de la provincia. Algo que no está haciendo el Partido Popular y que de alguna manera está regalando a una empresa privada para abrir la puerta a la privatización de la universidad en nuestra provincia".

Por su parte, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Aljaraque, Yolanda Rubio, ha manifestado que el PCTH nació con la idea de que "se implante empresas de base tecnológica tanto en el Edificio 2000, que actualmente está lleno, como en el Edificio 7000 que no se ha puesto en marcha todavía" y que cuenta con el respaldo de la Unesco al estar cerca del paraje Marismas del Odiel.

"Esa idea o ese impulso que se le debería haber dado desde la Junta de Andalucía, porque actualmente el Parque Científico y Tecnológico está exclusivamente en las manos de la agencia IDEA, no se ha visto enfocado en ese sentido. Es decir, no se está trabajando porque aquello se llene de empresas, tanto medianas, grandes como laboratorios, porque aquello está preparado para todo ello, para el trabajo del día a día de muchas empresas, y cuenta con el apoyo de la Universidad de Huelva", ha reprochado Rubio.

En este sentido, la socialista ha criticado que se ha optado por "ceder, por regalar" el Edificio 7000, ya que "al final ni siquiera el Ayuntamiento de Aljaraque se va a beneficiar de la cesión de este edificio, puesto que es de la agencia IDEA" y el Consistorio aljaraqueño "no tiene ningún tipo de titularidad ni en la sociedad ni en la parcela del parque".

Por todo ello, Rubio ha subrayado que no entienden por qué "se enfocan en esta opción cuando los esfuerzos se deben encaminar a incrementar los recursos de la pública y aumentar el número de plazas porque hay demanda de estas y otras titulaciones universitarias".

"La Agencia Idea tiene terreno de más como para tener que ceder parte del PCTH, por lo que construyan lo que tengan que construir, pero no ceder o regalar un edificio que costó más de diez millones de euros en su construcción, de las arcas públicas, para la explotación o para el beneficio de una empresa privada. Eso es lo que no entendemos y creemos que debe de revertirse, por lo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es la persona que tiene en su mano no ceder a esta petición y destinar el edificio para lo que fue concebido", ha concluido.

También hay que recordar que esa facultad privada no estaría a disposición de todo el mundo, es decir, sólo aquellos que pudieran pagarlo y por supuesto la generación de empleo que están vendiendo, que generaría mucho empleo, estamos hablando de una plantilla de docentes más que de generación de empleo como podría ser la creación de empresas y como decimos no sería accesible a toda la población.