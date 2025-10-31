El PSOE lleva a la Diputación una moción en defensa de la FP y "su mejora y ampliación" en Huelva

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Huelva presentará en el próximo Pleno una moción para que desde la institución supramunicipal se inste a la Junta a defender la Formación Profesional (FP) pública, así como "una mejora y ampliación de su oferta formativa adaptada a las necesidades y demandas de la provincia".

Según informa el PSOE en nota de prensa, en la moción se pide "poner freno al proceso de privatización que está llevando a cabo el PP en el Gobierno andaluz", incidiendo en "la pérdida de plazas y oportunidades que está suponiendo para la juventud onubense".

Así lo ha anunciado la diputada provincial Rosa Tirador, quien ha subrayado que la FP es "una herramienta fundamental para el desarrollo económico, la empleabilidad juvenil, la cohesión social y la igualdad de oportunidades", y ha advertido que la "falta de plazas públicas" está "obligando a miles de jóvenes a recurrir a centros privados, condicionando su futuro a la capacidad económica de sus familias".

Rosa Tirador ha destacado que mientras que el Gobierno de España, con la nueva Ley Orgánica de FP de 2022, y la inversión histórica en FP, que ha pasado de 187 millones de euros en 2018 a 1.219 millones en 2025, "ha impulsado su modernización, la FP Dual y nuevas titulaciones", la Junta de Andalucía "está debilitando la red pública y apostando por un modelo educativo cada vez más privatizado y desigual".

De este modo, ha indicado que en Andalucía, con el PP, "se está produciendo un progresivo proceso de privatización de la FP". "Tanto es así, que la falta de plazas públicas obliga cada año a miles de jóvenes onubenses a recurrir a centros privados, lo que limita el acceso según la capacidad económica de las familias y debilita la red pública. Esto genera desigualdad, pérdida de oportunidades y una amenaza para el principio de igualdad en la educación", ha subrayado.

La diputada socialista ha defendido que "la FP pública debe fortalecerse" para "garantizar que los sectores estratégicos del futuro estén al alcance de toda la ciudadanía, por lo que es urgente ampliar la oferta de plazas, dotar de más recursos a los centros públicos y frenar la expansión de modelos formativos privados que no aseguran calidad ni acceso universal".

Por todo ello, ha presentado esta moción en la que piden instar a la Junta a que impulse una Ley Andaluza de Formación Profesional que "garantice un modelo público, inclusivo y de calidad; la ampliación de plazas y recursos en los centros públicos para el alumnado con necesidades educativas especiales; la dignificación del profesorado de FP; así como reforzar y expandir la red de centros públicos de FP, ampliando la oferta formativa en la provincia de Huelva, en sectores emergentes clave como la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, la biomedicina, las energías renovables y la economía verde".

En la moción, también, se reclama "un plan de ampliación de la red de centros públicos de FP en zonas rurales y de difícil acceso", así como "la creación de nuevas especialidades formativas en estos sectores estratégicos y en la que la provincia de Huelva se verá ampliamente beneficiada". "Este plan deberá incluir un calendario de ejecución, indicadores de seguimiento y medidas concretas para garantizar que la FP pública sea accesible y de calidad para toda la juventud de Huelva", ha indicado.

De igual modo, se pide un incremento de la inversión en infraestructuras y equipamientos, y una planificación equilibrada de la oferta educativa que priorice los centros públicos frente a la expansión de la enseñanza privada.

"La FP pública debe ser una garantía de futuro y no un privilegio. Desde el PSOE defenderemos siempre una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas", ha concluido Rosa Tirador.