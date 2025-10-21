PSOE de La Palma (Huelva) critica la "privatización de la recogida de basura" y advierte de "una subida brutal de tasas"

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El PSOE de La Palma del Condado (Huelva) ha votado en contra de "la privatización del servicio municipal de recogida de residuos sólidos urbanos", aprobada por el equipo de gobierno del PP con el apoyo de Vox, en el pleno extraordinario celebrado el pasado 7 de octubre.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz y secretario general del PSOE palmerino, Rogelio Pinto, ha criticado que "una vez más, PP y Vox se unen para privatizar servicios públicos esenciales y cargar sobre los hombros de la ciudadanía su propia incompetencia".

Así, ha apuntado que "el PP ha abandonado el servicio durante años: camiones averiados, contenedores rotos, cero inversión y sin control en la recogida selectiva". "Y ahora, en vez de asumir su responsabilidad, lo que hace es externalizar el servicio para tapar su nefasta gestión. El resultado será el de siempre: una subida brutal de las tasas y una pérdida de control municipal", ha espetado.

Así, el portavoz socialista ha señalado que el propio Ayuntamiento, en el Plan Económico y Financiero aprobado en julio de 2025 por el PP con la abstención de Vox, "reconocía su grave situación económica y ya incluía la externalización del servicio de recogida de basura entre las medidas para cumplir dicho plan".

"Lo más grave es que ese plan lo han provocado ellos mismos. Durante años han recaudado la tasa de basura sin reinvertir ni un euro en mejorar el servicio. No han modernizado los camiones, no han renovado los contenedores, no han cumplido con la ley de economía circular ni con las obligaciones europeas y ahora, por su irresponsabilidad, pretenden que lo paguemos todos los palmerinos", ha aseverado.

Por ello, Rogelio Pinto ha alertado de que "esta decisión supondrá una subida superior al 50% en la tasa de basura, siguiendo el mismo camino que el PP ya recorrió con otros servicios municipales, como sucedió con el agua que privatizó y subió el recibo o con el alumbrado público y hoy sufrimos apagones y falta de iluminación".

Por su parte, el concejal socialista Antonio Peña, que defendió la postura del grupo en el Pleno, ha subrayado que "no hay justificación posible para entregar un servicio esencial a una empresa privada por culpa de la dejadez del propio Ayuntamiento". "La economía circular exige planificación, no improvisación ni privatizaciones encubiertas", ha añadido.

El pleno, también, aprobó la modificación de la ordenanza municipal de higiene urbana, necesaria para adaptar la normativa local a la Ley de Economía Circular. El grupo socialista se abstuvo, al considerar que, "aunque la adaptación legal era necesaria", la propuesta del PP "no contempla ningún incentivo para las personas y familias que sí reciclan y cumplen responsablemente con el medio ambiente", ha incidido Auxiliadora Ángel, quien debatió dicha propuesta.

En ese sentido, la concejal socialista ha señalado que "la ley dice que 'quien contamina paga', pero en La Palma, con el PP, pagan todos por igual, incluso quienes hacen bien las cosas". "Es una injusticia y demuestra la falta de compromiso real con la sostenibilidad", ha concluido.