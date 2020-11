PSOE pedirá la comparecencia de Aguirre para que informe sobre la campaña de vacunación de la gripe común en Huelva

HUELVA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva Mario Jiménez ha anunciado este jueves que van a pedir la comparecencia del consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, en la comisión de Salud del Parlamento para que informe sobre la campaña de vacunación de la gripe común en la provincia, entre otras cuestiones de ámbito sanitario.

En rueda de prensa, Jiménez ha incidido en la necesidad de que Aguirre comparezca e informe sobre los datos de la campaña de vacunación de la gripe, así como explique los motivos que han situado recientemente a Huelva como la tercera provincia andaluza en tasa de incidencia de contagios de Covid-19 por 100.000 habitantes.

Respecto a la vacunación de la gripe, ha llamado la atención sobre la imposibilidad de coger cita y el hecho de que "no haya vacunas" para la población de riesgo.

En esta misma línea, el socialista ha remarcado que otras de las cuestiones que deberá explicar el consejero es la situación de las infraestructuras sanitarias porque "no se está invirtiendo" en la sanidad pública, al tiempo que ha criticado "el desmantelamiento" que está llevando a cabo en la atención primaria.

Tras calificar de "nefasta" la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía, Jiménez ha asegurado que están estudiando presentar una moción en todos los ayuntamientos para "reprobar la desastrosa" gestión de Aguirre.

En este punto, se ha mostrado convencido de que "detrás del desmontaje de la Atención Primaria o de la alta incidencia" del Covid-19 en Huelva está "la mala gestión" del Gobierno autonómico.

Convencido de que los trabajadores sanitarios están en una situación "límite y no se va a corregir porque no hay voluntad política", Jiménez ha sostenido que el consejero es "un auténtico incapaz" que "no sabe lo que tiene entre manos".

Por ello, ha contrastado la gestión realizada por el Gobierno central al comienzo de la pandemia, en concreto en el periodo cuando se estableció el mando único, con la desarrollada por la Junta que es "desastrosa" como, a su juicio, se pone de manifiesto ahora con el aumento de casos en la provincia.