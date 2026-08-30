El PSOE pide "más democracia y participación" en los plenos de Almonte (Huelva) ante la "deriva dictatorial" del alcalde

Ayuntamiento de Almonte (Huelva). - PSOE

ALMONTE (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha presentado una propuesta de modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para promover "más democracia y participación" en los Plenos ante lo que considera una "preocupante deriva dictatorial, de falta de democracia y participación" por parte del alcalde, Francisco Bella.

Según ha explicado este domingo en una nota el portavoz socialista en Almonte, José Miguel Espina, esta iniciativa de su grupo surge, fundamentalmente, ante las "insinuaciones, declaraciones y anuncios" realizados por el alcalde en los que "manifiesta su intención de convocar plenos para aprobar asuntos aprovechando la ausencia de determinados concejales".

Para el representante del PSOE, con esa actitud se está "ante una forma de hacer política autoritaria y que pretende utilizar determinadas circunstancias para sacar adelante asuntos a toda costa". "Frente a eso, nosotros respondemos con más democracia, más participación y más garantías para todos los representantes públicos", ha subrayado el portavoz socialista.

Para el PSOE, el pleno "no puede ser un instrumento al servicio de los intereses del gobierno municipal, sino el órgano donde están representados los vecinos de Almonte y donde debe ejercerse la deliberación, el debate y, especialmente, el control y la fiscalización de la acción de gobierno".

Así, el portavoz ha señalado que "si el alcalde pretende aprovechar determinadas circunstancias para aprobar asuntos sin la participación de todos los concejales, nosotros vamos a hacer justo lo contrario", es decir, "defender que la participación política sea efectiva y que nadie pueda quedar apartado de las decisiones que se toman en este Ayuntamiento", ha remarcado.

La modificación del Reglamento propuesta por el PSOE plantea, entre otras cuestiones, ampliar a cuatro minutos por concejal el tiempo para formular ruegos y preguntas, incluidos los concejales no adscritos, y establecer un máximo de cuatro minutos para las respuestas del equipo de gobierno.

Para el PSOE, esta medida "no es una cuestión menor, sino una herramienta para garantizar el derecho de los concejales a ejercer su función de representación y fiscalización".

En esta línea, Espina ha explicado que los vecinos se ponen en contacto con los concejales "todos los meses" para trasladarles "preguntas, ruegos, quejas y problemas". "Nosotros somos sus altavoces y necesitamos tiempo suficiente para llevar esas cuestiones al Pleno. Si no tenemos tiempo para preguntar, se está limitando nuestra capacidad para representar a la ciudadanía", ha argumentado el portavoz socialista.

La propuesta del PSOE también incorpora principios para que las normas de debate, control y participación "se interpreten favoreciendo el ejercicio efectivo de las funciones representativas, evitando restricciones o requisitos que no estén expresamente contemplados en el Reglamento".

El PSOE ha rechazado, asimismo, "cualquier intento de presentar esta iniciativa como una supuesta alianza con los concejales no adscritos". "Nada más lejos de la realidad. El PSOE tiene su propia posición política y la ejerce con absoluta autonomía", ha aseverado José Miguel Espina.

Por otra parte, los socialistas han pedido que se investigue el hecho por el que las mociones que todavía no han sido debatidas en pleno y que no son públicas estén llegando a los medios de comunicación. "No entendemos cómo llegan a los medios las mociones que se presentan cuando todavía no han sido debatidas en Pleno y no son públicas", ha comentado el portavoz al respecto.

Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista pondrá esta circunstancia en conocimiento de la Secretaría del Ayuntamiento, "a fin de que se investigue de dónde proceden estas filtraciones y, si corresponde, se depuren las responsabilidades que pudieran existir".

"Nosotros vamos a seguir haciendo política desde la democracia y desde el respeto a las instituciones. Frente a quienes quieren menos participación, vamos a defender más; frente a quienes quieren menos control, vamos a exigir más; y frente a cualquier intento de imponer una forma de hacer política de carácter dictatorial, vamos a responder con más democracia", ha apostillado el portavoz socialista.