PSOE-A pide al PP "dejar la confrontación" con el Gobierno y "ponerse de acuerdo" con el modelo de financiación

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, parlamentaria por Huelva y portavoz del Grupo Socialista en la Cámara autonómica, María Márquez, ha pedido este lunes al PP "dejar la confrontación" con el Gobierno de España y que "se pongan de acuerdo entre sus presidentes de las comunidades autónomas" para pactar el modelo de financiación autonómico.

Así lo ha manifestado Márquez a preguntas de los periodistas en Huelva, cuestionada por la celebración el próximo viernes 6 de junio de la Conferencia de Presidentes en la que no ha habido acuerdo con las comunidades autónomas con respecto al orden del día y donde no se tratará la financiación autonómica.

Al respecto, la dirigente socialista ha señalado que para el PSOE el modelo de financiación es "un tema fundamental" y ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "la confrontación política con el Gobierno de España" porque "todos los días está criticando al presidente Sánchez, al Gobierno de España" pero, "no se sabe cuál es su propuesta" o "qué ha pactado con sus compañeros del Partido Popular y qué van a defender".

En este sentido, Márquez ha afirmado que "está claro que no va a haber una reforma del modelo de financiación hasta que el Partido Popular no tenga un único modelo que defender".

Por ello, la socialista ha invitado al PP a que en el congreso nacional que celebra julio, donde habrá un encuentro entre los dirigentes del Partido Popular, "en vez de criticar, de confrontar y de estar todo el rato desprestigiando las instituciones y desprestigiando lo que significa la política, se centren en lo importante" y "se pongan a trabajar y hablan realmente de los problemas de la gente", entre otros asuntos, sobre "cuál es el modelo de financiación del Partido Popular".

De otro lado, cuestionada por el las críticas del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, sobre que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, no haya retirado sus declaraciones sobre el "bulo desmentido por algunos medios de comunicación de la bomba lapa", Márquez ha subrayado que su formación "ha dicho con toda la claridad" que quieren que "se sepa la verdad".

"No es que no hayamos rectificado, queremos que se sepa la verdad. Estamos en una sociedad donde la mentira, el bulo está a la orden del día y hay que prestigiar las instituciones. El Partido Popular tiene que relajarse porque a la gente no le gusta la confrontación política ni la crispación política y los andaluces se levantan todas las mañanas muy temprano para abrir la puerta de su negocio, para ir a su trabajo. Y lo que menos quiere es que cada vez que pone la tele haya confrontación y tensión política", ha manifestado.

Finalmente, Márquez ha dicho que "el Partido Popular tiene que respetar la democracia y entender que hay un presidente que le guste más o le guste menos, es un presidente al frente del gobierno de un país". "Ya está bien de tanta crispación y de tanta confrontación y de tanto bulo y de tanta mentira. A ver si podemos dedicarle un poquito más de tiempo a los problemas de la gente, que son muchos, lamentablemente, y, precisamente, por culpa de las políticas del PP en el caso de Andalucía", ha concluido.