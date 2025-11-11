El PSOE de Punta Umbría (Huelva) exige el "cese inmediato" del concejal tránsfuga por "incumplirse la ley"

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Punta Umbría (Huelva) ha exigido "un Ayuntamiento libre de transfuguismo" porque considera que "tránsfuga es sinónimo de corrupción", toda vez que reclama "el cese inmediato del concejal tránsfuga, expulsado del PP", porque "se está incumpliendo la Ley" y advierte que, de no hacerlo, el partido acudirá a los tribunales "por posible prevaricación".

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa este martes en Huelva el secretario general de esta formación en el municipio, Jesús Ferrera, tras "el fichaje por parte del alcalde, Hernández Cansino (UPU), del ya exconcejal del PP, José Luis Contreras, que fue expulsado por su formación al pasarse al grupo municipal de UPU, por tanto, al equipo de Gobierno, nombrándolo Cansino cuarto teniente de alcalde y percibiendo una retribución de 31.000 euros anuales", ha indicado en una nota.

Jesús Ferrera ha afirmado que "este concejal actúa en contra de su partido y de su grupo, y el propio PP lo ha expulsado oficialmente", por lo que destaca que "es un caso evidente de transfuguismo" que, "además, incumple la Ley de Bases de Régimen Local, cuyo artículo 73.3 prohíbe que un edil expulsado de su grupo obtenga mejoras políticas o económicas, y este concejal las tiene".

El secretario general del PSOE de Punta Umbría ha reseñado que "Hernández Cansino fue precisamente, en la anterior legislatura, el principal adalid contra el transfuguismo, cuando basó parte de su estrategia contra el entonces equipo de Gobierno del PSOE en denunciar públicamente a las concejales María Sacramento y Amelia Gallardo por considerarlas tránsfugas al dejar su formación, el PP, exigiéndole en ese mandato a la entonces alcaldesa socialista, Autora Águedo, que las cesara de sus responsabilidades políticas, devolvieran el dinero por estar liberadas y no cobraran".

Ferrera ha incidido en que, "jamás, estas dos concejalas fueron condenadas por la justicia. Cansino no tuvo razón nunca, ya que ni María Sacramento ni Amelia Gallardo fueron expulsadas del PP y todas las denuncias contra ellas fueron desestimadas por los juzgados".

"Pero, ahora, sí estamos en un caso de transfuguismo, donde hay una expulsión por la compra de este concejal al que, además, le asigna una responsabilidad política en el equipo de Gobierno y con retribución económica. Así, el PP, el 22 de mayo y el 26 de mayo le requirió a Contreras el acta de concejal, él se desentiende, y ya conocemos desde el pasado 7 de noviembre su expulsión como militante del PP", ha esgrimido el socialista.

En este sentido, Ferrera ha dicho que si "Cansino era el adalid contra el transfuguismo, y decía que era corrupción", ahora en el Gobierno municipal, "a qué se dedica". "A promover el transfuguismo y ampararlo", se ha preguntado y ha alertado de que "no solamente es un caso de transfuguismo, sino también está incumplimiento le Ley vigente".

"Por ello, exigimos a Cansino que cese de inmediato al tránsfuga y que le reclame la devolución de las cantidades percibidas indebidamente. Ya esto no lo dice el PSOE, lo decía el propio Cansino en 2020", ha señalado Ferrera.

Y ha advertido de que "si el alcalde no cumple la ley, podría estar incurriendo en prevaricación", por lo que solicitan "el cumplimiento de la ley y un Ayuntamiento libre de transfuguismo". "Si no actúa, nos veremos obligados a acudir a los tribunales, y estamos convencidos de que la justicia nos dará la razón, como ha ocurrido en otros ayuntamientos de España. Está en manos de Cansino acabar con este circo de forma inmediata", ha asegurado.