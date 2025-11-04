El PSOE de Punta Umbría (Huelva) lamenta "otro engaño más del alcalde al pueblo" con el referéndum de la zona ORA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El PSOE en el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha criticado este martes "otro engaño político más del alcalde, José Carlos Hernández Cansino, a los vecinos del municipio" con el "prometido referéndum" sobre la implantación de la zona ORA, "aun sabiendo desde 2023 que nunca podría realizarse y que ha estado mintiendo durante estos dos años a los puntaumbrieños".

En una nota, los socialistas han lamentado que se trata de "un proceso que, lejos de ser un ejercicio de participación ciudadana, ha resultado ser una maniobra de distracción cuidadosamente orquestada por el alcalde" y han indicado que Cansino "prometió desde el inicio de la campaña electoral que serían los vecinos quienes decidirían, mediante una consulta popular, si deseaban o no mantener la zona ORA". "Sin embargo, esa promesa se ha convertido en un fraude político", ha añadido.

Así, han detallado que, "en septiembre de 2023, ya en la Alcaldía, Hernández Cansino elevó una propuesta al pleno municipal, carente de informes de Secretaría y de Intervención", para solicitar autorización a la Junta de Andalucía con el fin de celebrar el referéndum.

"Sin embargo, un mes después, en octubre de 2023, la Junta comunicó de forma oficial la imposibilidad legal de realizar dicho referéndum, al tratarse de una materia tributaria expresamente excluida por la Ley 2/2001, de 3 de mayo, reguladora de las consultas populares locales en Andalucía, que recoge que quedan excluidas de la consulta popular local las materias propias de la Hacienda Local", han explicado.

Por ello, le recriminan que "pese a conocer esta negativa desde hace más de dos años, Hernández Cansino ocultó deliberadamente la información a la ciudadanía y al resto de los grupos municipales, manteniendo la farsa de un referéndum que sabía que nunca podría celebrarse", y han reseñado que "solo a raíz de una pregunta formulada por escrito por el PSOE el pasado 27 de octubre de 2025, Hernández Cansino se ha visto obligado a reconocer la verdad, como acreditan los informes municipales de fecha 31 de octubre de 2025".

El PSOE de Punta Umbría ha reprochado al alcalde que "lejos de asumir responsabilidades, ha intentado nuevamente culpar a otras administraciones, incluso habiéndose finalizado el plazo para presentar alegaciones, desviando la atención de su propio engaño y faltando al respeto a los vecinos de Punta Umbría".

Además, critican que "mientras sostenía públicamente el discurso del falso referéndum, y criticaba que la zona ORA era una medida recaudatoria, esta era la razón de la consulta popular, Hernández Cansino ampliaba en silencio las zonas ORA en 2024, otorgando el espacio de los antiguos depósitos a la empresa para su explotación. Y en 2025 ha impuesto nuevas áreas de cobro por aparcamiento extendiendo la explotación del servicio, incluso en zonas como la Canaleta o el muelle pesquero, donde se ha permitido el cobro durante todo el año".

Finalmente, el PSOE ha destacado que ya manifestó en el pleno del 27 de septiembre de 2023 que "esto era una mentira de Cansino. Hoy queda demostrado que llevábamos razón, y consideramos intolerable que se haya manipulado la voluntad popular con fines políticos".