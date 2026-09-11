El PSOE-A respalda la gestión de Josema Domínguez y destaca el "impulso" del nuevo Gobierno socialista en Nerva (Huelva)

La parlamentaria andaluza y vicesecretaria del PSOE-A, María Márquez, este viernes en Nerva. - PSOE HUELVA

NERVA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza y vicesecretaria del PSOE-A, María Márquez, ha visitado, junto a otros representantes socialistas, el Ayuntamiento de Nerva (Huelva), donde ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde, Josema Domínguez, y el equipo de Gobierno municipal para conocer de primera mano la situación del Consistorio y las principales líneas de actuación impulsadas durante los primeros casi 90 días de mandato socialista.

Durante la reunión se ha abordado la situación económica del Ayuntamiento, marcada por "una deuda histórica", así como las medidas que el nuevo Gobierno municipal está poniendo en marcha para "avanzar en la recuperación económica y generar un escenario de mayor estabilidad y oportunidades para el municipio", ha indicado la formación en una nota.

El alcalde de Nerva, Josema Domínguez, ha destacado que estos primeros meses de Gobierno han permitido "abrir un horizonte esperanzador" para el pueblo, "especialmente a través de los recursos y subvenciones obtenidos con el respaldo del Gobierno de España".

"En estos casi tres meses hemos puesto las bases para afrontar el futuro con ilusión y con muchas ganas de trabajar. Hemos recibido importantes recursos que nos permiten abrir un escenario nuevo y, al mismo tiempo, estamos abordando los problemas que Nerva viene arrastrando históricamente para buscar soluciones cuanto antes", ha señalado.

Domínguez ha subrayado que el objetivo del equipo de Gobierno es "trabajar sin descanso para que Nerva tenga cuanto antes el futuro próspero que merece", poniendo al Ayuntamiento "al servicio de los vecinos" y buscando recursos "en todas las administraciones".

Por su parte, María Márquez ha mostrado su "satisfacción" por poder visitar Nerva y conocer directamente el trabajo que se está desarrollando bajo la responsabilidad del alcalde socialista. "Tenía muchísimas ganas de venir a Nerva, de la mano de mi compañero Josema y de los concejales, para conocer cuál es la situación del municipio y qué gestión se está abordando", ha señalado.

La dirigente socialista ha destacado especialmente la "responsabilidad" con la que el nuevo Gobierno municipal está afrontando la situación económica del Ayuntamiento.

"Cuando hay un socialista al frente de la gestión, las cosas siempre se hacen bien. Gestionar no es solamente dar una palmadita en la espalda o saludar por la calle. Cuando se tiene la responsabilidad de gestionar las cuentas públicas y el dinero de la gente, de los impuestos que pagan los vecinos y vecinas con muchísimo esfuerzo, se requiere un plus de responsabilidad", ha afirmado.

Márquez ha valorado el "ímpetu" del alcalde y de su equipo para recuperar económicamente el Ayuntamiento y, especialmente, su "capacidad" para "pegar en todas las puertas" y "conseguir los recursos que Nerva necesita y merece".

"Nos llevamos una fotografía 360 grados de la situación del Ayuntamiento de Nerva y, sobre todo, la tranquilidad de comprobar que hay un equipo de Gobierno que está poniendo todo el empeño del mundo en rescatar económicamente este Ayuntamiento y en conseguir los recursos que necesita un municipio tan importante de la Cuenca Minera", ha apuntado.

La parlamentaria andaluza ha reivindicado además "la identidad y el carácter propio de Nerva" y ha recordado que "la Torre del Ayuntamiento es más alta que la torre de la iglesia", como símbolo de que "donde reside la soberanía popular, donde reside el poder del pueblo que realmente transforma y trae la posibilidad de progreso a sus vecinos, está aquí, en el Ayuntamiento".

Finalmente, María Márquez ha trasladado el respaldo de la dirección regional del PSOE de Andalucía al alcalde y al equipo de Gobierno socialista de Nerva. "Los socialistas andaluces estamos contentos, satisfechos y muy tranquilos porque sabemos que las cuentas públicas de este Ayuntamiento están en las mejores manos, con el alcalde socialista Josema Domínguez al frente", ha concluido, garantizando "todo el apoyo de la dirección regional del partido" al proyecto socialista de Nerva.