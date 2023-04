PSOE-A urge a Moreno a pedir comisión bilateral con el Gobierno y afea su "huida adelante con mentiras" sobre Doñana

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha urgido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a pedir la convocatoria de la comisión bilateral con el Gobierno de España contemplada en el Estatuto de Autonomía, en este caso a propósito del efecto que tendría en el Parque Nacional de Doñana la proposición de ley de PP-A y Vox para la regularización de zonas regables en su entorno, cuestión en la que, según ha criticado la representante socialista, el presidente andaluz ha optado por una "huida hacia adelante con mentiras".

Así lo ha venido a trasladar Ángeles Férriz en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha atribuido al presidente de la Junta un "desvarío" y un "disparate" a propósito de dicha proposición de ley, ante la que la portavoz socialista ha sentenciado que "no todo puede vale en política, incluso aunque estemos a las puertas de unas elecciones, en este caso municipales", en referencia a las que se celebrarán el 28 de mayo.

La representante del PSOE-A ha opinado que Moreno "no ha calculado bien" y "le ha cegado la confrontación" con el Gobierno de Pedro Sánchez, algo que "le ha obsesionado desde que pisó San Telmo", así como "le han cegado unas elecciones municipales" en las que desde el PP-A "han puesto unas altas expectativas", y que los 'populares' afrontan fiándolo "todo a la 'carita' de Juanma".

"No hay otra explicación para entender el problema en el que el presidente de la Junta ha metido a Huelva, a Doñana, a Andalucía, al sector de la agricultura", que es "estratégico" en la provincia onubense y al que, según ha denunciado Férriz, Moreno ha metido en un "problema" por "arañar un puñado de votos".

EL "DAÑO" DEL "DISPARATE" DE LA INICIATIVA DE PP Y VOX

"La confrontación con el Gobierno de España no puede valer para atacar a un sector que hay que proteger", ha aseverado en esa línea la portavoz socialista, que ha sostenido que "una de las tantas cosas que se ha dañado en este disparate protagonizado por Moreno es la imagen de la fresa de Huelva", en cuya producción "trabajan miles de familias", y que se ha visto "empañada" por el "disparate" de la iniciativa de PP-A y Vox, según ha opinado.

Ángeles Férriz ha aseverado que tanto la Unesco, como la Unión Europea, el Gobierno de España, la Estación Biológica de Doñana, el Consejo de Participación de Doñana, el sector de la agricultura, sectores ecologistas, universidades y el Defensor del Pueblo, y hasta la letrada del Parlamento" han advertido a la Junta de que este "no es el camino", y se ha preguntado si es que "todos se equivocan y están locos" salvo el presidente Moreno, que sería el único que llevaría razón.

La portavoz socialista ha negado que esto sea así y ha aseverado que Moreno "se ha quedado solo con Vox, y se ha instalado en la mentira permanente que nos ha llevado a este tremendo lío".

Férriz ha sostenido que, "cuando alguien se mete en esta estrategia y le sale mal", tiene "dos opciones", y una de ellas es la de "rectificar", pero "para eso hace falta menos soberbia en política", y Moreno "ha demostrado fehacientemente" que la tiene, según ha apuntado antes de añadir que la alternativa por la que ha optado el presidente de la Junta, a su juicio, es "seguir mintiendo" y emprender "una huida hacia adelante hacia la mentira".

De igual modo, ha aludido a la reunión del comité de expertos de la Junta para la sequía que convocó este martes el presidente en San Telmo, y al respecto ha aseverado que "el daño que esta haciendo Moreno intentando cargarse Doñana no se soluciona anunciando otro decreto" de sequía como hizo en dicho encuentro el presidente, al tiempo que ha manifestado que no se entiende que Moreno diga que hay "un problema extremo de sequía" en Andalucía y "al mismo tiempo esté ampliando zonas de regadío".

Además, Férriz ha criticado el grado de ejecución de fondos europeos en materia de agua por parte de la Junta, y ha aseverado que "de nada" sirve que Moreno "diga que va a invertir cuando no gasta ni ejecuta" el dinero que recibe la autonomía.

"LAS MENTIRAS DE MORENO SON MÁS GRANDES QUE SU MAYORÍA ABSOLUTA"

En esa línea, ha sentenciado que "las mentiras de Juanma Moreno son ya más grandes que su mayoría absoluta" del pasado 19 de junio, y "alguien debería decirle que el rey está desnudo", porque los 'populares' no han sabido gestionar la confianza mayoritaria que les otorgó Andalucía" en dichas elecciones autonómicas, según ha abundado.

A preguntas de los periodistas, la portavoz socialista ha defendido que es la Junta la que debe "pedir, amparada en el Estatuto" de Autonomía, la celebración de una reunión de la comisión bilateral entre la administración central y la autonómica recogida en dicha norma, pero ha cuestionado que el Gobierno del PP-A tenga "verdaderamente intención" de recurrir a dicha comisión o prefiera "seguir alimentando esta polémica convencidos de que les va a dar un rédito electoral".

La portavoz socialista ha señalado que, si ella fuera quien gobernara la Junta, "cuanto antes lo que haría sería solicitar esa comisión bilateral", y en esa línea ha dicho que no entiende "esta cerrazón" de Moreno, que "sigue insistiendo en algo que a todas luces es un auténtico disparate con consecuencias negativas".

De igual modo, ha puesto de relieve que el PSOE-A defendió la semana pasada en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que pedía que el Gobierno de la Junta y el de España celebraran dicha comisión bilateral centrada en Doñana, una reivindicación que salió adelante con el voto a favor del PP-A, pero ha opinado que, "llegados a este punto de disparate descomunal", duda de que Moreno "quiera sentarse con el Gobierno de España" en el marco de ese órgano que, según ha insistido, el presidente andaluz debería solicitar "urgentemente".

"Ya está tardando (la Junta) en pedir una comisión bilateral", ha enfatizado Ángeles Férriz, quien ha incidido en que "no hay nadie que avale" la "política tan sumamente peligrosa" de Moreno que "nos pone en riesgo" en relación a Doñana.

Asimismo, ha remarcado que desde el PSOE-A no han parado de decir "desde el minuto uno" de este conflicto que "hay que sentarse, que la solución pasa no por que el presidente de la Junta se parapete en el Parlamento" con dicha proposición de ley de PP-A y Vox. "Hemos mantenido siempre la misma posición" de "coherencia", ha aseverado la portavoz socialista, que al respecto ha subrayado que ellos no han negado "que hay un problema" ante el que las dos administraciones deben "sentarse".

Por otro lado, a la pregunta de si el Grupo Socialista va a presentar enmiendas a la proposición de ley de PP-A y Vox durante su tramitación parlamentaria, Férriz ha respondido que "cuando llegue ese momento veremos lo que hacemos exactamente".

Finalmente, la portavoz socialista ha señalado que "no hay nada como llegar al poder para saber la verdadera esencia de un gobierno", y al respecto ha tachado de "totalmente esperpéntico" el comportamiento del Ejecutivo central, no sólo en relación a Doñana, sino en las demás áreas del gobierno, como la sanidad, y al respecto ha aludido a la nueva jornada de huelga de médicos de Atención Primaria convocada para este miércoles por el Sindicato Médico Andaluz.