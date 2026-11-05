Puebla de Guzmán (Huelva) reúne este sábado a una veintena de jinetes en el XI Gran Premio Diputación de Doma Vaquera

Doma vaquera. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Puebla de Guzmán (Huelva) volverá a convertirse el próximo sábado, 7 de noviembre, en punto de encuentro para los aficionados al mundo del caballo con la celebración del XI Gran Premio Diputación de Huelva de Doma Vaquera Nacional.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la competición, que dará comienzo a las 12,00 horas en la pista hípica La Fuentecilla, reunirá a una veintena de jinetes que mostrarán su destreza y preparación en una de las disciplinas ecuestres con "mayor arraigo en Andalucía".

El certamen se ha consolidado como una cita destacada dentro del calendario nacional de doma vaquera, atrayendo cada año a participantes de diferentes puntos de la geografía española. Además, la prueba será clasificatoria para el Campeonato de España de Doma Vaquera de 2027, lo que añade un aliciente a la competición.

La Diputación de Huelva mantiene su compromiso con el respaldo a esta disciplina, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en Andalucía por sus valores históricos, artísticos y etnológicos. Un reconocimiento que pone de relieve "su importancia como expresión de la identidad cultural andaluza y su estrecha vinculación con las labores del campo y las tradiciones transmitidas de generación en generación".

Con su apoyo a este Gran Premio, la institución provincial contribuye a "preservar y difundir una manifestación que trasciende el ámbito deportivo y forma parte del patrimonio cultural de nuestros pueblos".

La competición está organizada por la Asociación Hípica Cultural del Andévalo y el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, cuyo trabajo, junto al respaldo de la Diputación, permite dar continuidad a un encuentro que cada año pone en valor la calidad de los jinetes y la tradición ecuestre de la comarca del Andévalo.