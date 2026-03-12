Punta Umbría (Huelva) continúa la puesta a punto de sus playas para Semana Santa y amplía horarios de hostelería y ocio

Trabajos en los accesos de playas de Punta Umrbía (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) continúa trabajando para poner a punto las playas de cara a la celebración de Semana Santa, reforzando las labores especialmente en los accesos al litoral y este jueves el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha firmado un nuevo decreto por el que se amplía de forma "excepcional" el horario de cierre de los establecimientos de hostelería y de ocio en esas fechas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la medida permitirá ampliar en dos horas el horario de cierre de los establecimientos contemplados en el artículo 17.1 del Decreto 155/2018 de la Junta de Andalucía. Esta ampliación se aplicará desde la noche del Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, en todo el término municipal.

No obstante, esta ampliación no será extensiva a las terrazas y veladores, cuyo horario tope seguirá siendo las 02,00 horas, debiendo quedar "completamente desalojados y recogidos" en un plazo máximo de media hora a partir de ese momento. Tal y como establece la normativa vigente, la ampliación excepcional de horarios no puede aplicarse a las terrazas, por lo que el Ayuntamiento no puede modificar este límite.

Según ha señalado Hernández Cansino, con esta medida el Consistorio "continúa apoyando al sector de la hostelería y ampliando las alternativas de ocio en un municipio tan atractivo para el visitante como Punta Umbría", en un periodo en el que se espera una "elevada" afluencia de turistas.

PREPARACIÓN DE PLAYAS

Esta iniciativa forma parte del conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento puntaumbrieño está desarrollando para preparar el municipio ante la llegada de visitantes a partir de la Semana Santa. En este sentido, está trabajando en la puesta a punto de las playas, especialmente en los accesos al litoral. Desde el Almacén Municipal se están realizando labores de retirada de arena acumulada en los caminos de acceso a la playa, que habían quedado muy afectados tras los últimos temporales.

Asimismo, recientemente se llevó a cabo una limpieza extraordinaria de todo el frente costero, en la que se retiraron numerosas ramas, troncos y restos vegetales arrastrados por los ríos hasta el mar y posteriormente depositados en las playas tras el tren de borrascas.

REFUERZO DE SEGURIDAD

De forma paralela, el Ayuntamiento también está reforzando la coordinación de los dispositivos de seguridad ante los eventos multitudinarios previstos en estas fechas. Este asunto fue abordado en la última Junta Local de Seguridad, celebrada en el Consistorio puntaumbrieño con la participación de responsables municipales, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Protección Civil y representantes del Centro de Salud.

Durante el encuentro se puso de manifiesto que la previsión de ocupación para Semana Santa es muy elevada, con una presencia de visitantes que "podría asemejarse a la temporada estival".

Por ello, se ha acordado reforzar los equipos de guardia de los cuerpos de seguridad, así como el servicio de ambulancia en el Centro de Salud desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, con el objetivo de "garantizar la seguridad y la atención sanitaria" durante los días de mayor afluencia.