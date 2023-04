Reche (CS) reprocha a PP y PSOE su "electoralismo" porque "pretenden vender Doñana por 79 monedas de plata"

HUELVA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (CS) en Andalucía, Andrés Reche, ha reprochado a PP y PSOE su "electoralismo" porque, a su juicio, "pretenden vender Doñana por 79 monedas de plata", en referencia a los concejales "en juego" de la comarca del Condado (Huelva). Por ello, ha reclamado tanto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como al del Gobierno central, Pedro Sánchez, que "saquen" al Parque Nacional "de las urnas".

Así de contundente se ha mostrado Reche, desde Doñana, en referencia a los concejales que "están en juego en la zona en estas elecciones", al tiempo que ha señalado que "independientemente de lo inoportuno de plantear una ley de ampliación de regadíos en pleno escenario de escasez y con carácter de urgencia, se pone en riesgo los valores del parque, se obvia a las familias de la zona y se premia la ilegalidad y la sobreexplotación de un acuífero, ya deficiente, amenazando gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca".

Asimismo, Reche ha defendido que la pretensión de PP y Vox en Andalucía de legalizar los regadíos en el entorno de Doñana "no supone soluciones reales y desoye las advertencias contundentes de sanciones por parte de Europa", además, ha insistido en que es "urgente emprender acciones de control e inspección que aseguren el cierre y sellado inmediato de los más de 1.200 pozos ilegales en Doñana frente a los que se ha hecho 'la vista gorda' durante décadas", así como "cesar el menosprecio reiterado hacia las evidencias científicas reiteradas por el propio Consejo de Participación de Doñana".

"Que el PP premie lo ilegal no debe sorprendernos, pero resulta bochornosa la falta de voluntad política para solucionar el problema, a favor de unos votos, haciendo oídos sordos a sus propios servicios jurídicos, el CSIC, a las asociaciones ecologistas, al Gobierno central y a la propia Comisión Europea", ha aseverado.

En este sentido, Reche ha afirmado que fue su partido (grupo Renew en el Parlamento Europeo), el que votó en contra, en abril de 2022, del cierre del expediente abierto a España por los riesgos que amenazan "ya de forma evidente y clara" el futuro del Parque Nacional, "un procedimiento de infracción abierto, por cierto, durante la gestión del gobierno PSOE-IU de 2012 a 2015".

De este modo, el presidente de Ciudadanos en la región andaluza ha reclamado a Juanma Moreno los informes que están pidiendo desde Europa, así como los datos y las cifras que han avalado la decisión del PP en el Parlamento andaluz, auspiciado también por VOX.

"No entendemos por qué el señor Moreno no emite esos informes que justifique su iniciativa a no ser que solo respondan a intereses electoralistas", ha agregado.

Por último, Reche ha calificado de "lamentable" que desde el Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos) "salgan corriendo a decir que Doñana no se toca", cuando "han sido corresponsables de esta situación". "No podemos olvidarnos que durante sus casi 40 años al frente de la Junta no hicieron nada para impedir esta situación".

"Este nuevo Ciudadanos, que camina de la mano de Europa, defiende medidas medioambientales que diseñen un futuro óptimo para nuestros jóvenes. En el caso de Doñana, ni podemos apartar los informes científicos ni las peticiones de Europa", ha aseverado, por lo que ha requerido a PP y PSOE que "dejen de hacer ruido, que Doñana no es que no se toque, es que no se vende".