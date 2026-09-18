El rector de la Universidad de Huelva reclama "garantía de suficiencia financiera" en el inicio oficial del curso

Inicio del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Huelva. - UHU

HUELVA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Huelva (UHU), José Rodríguez, ha declarado iniciado oficialmente este viernes el curso académico 2026-2027 durante una ceremonia solemne en la que ha reclamado de forma explícita una "garantía presente" de la "suficiencia financiera" de la Onubense como única "alternativa viable" para afrontar las exigencias de "mayor eficacia y más esfuerzos para convertir el conocimiento que se general en más y mejor innovación".

Durante su discurso de apertura, pronunciado en el salón de actos de la Facultad de Derecho del campus de El Carmen, Rodríguez ha defendido la "importancia capital de la Universidad como servicio público para la sociedad", subrayando de manera especial su "capacidad transformadora y de tracción socio-económica", así como su irreemplazable "papel de escalera social" para la provincia y la comunidad autónoma, ha indicado la UHU en una nota.

En un acto que ha contado con la participación del viceconsejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, el máximo responsable de la institución académica ha trasladado sin ambages los "problemas actuales de infrafinanciación" que atraviesa el sistema.

Aunque ha precisado que, desde el punto de vista económico-financiero, la Universidad de Huelva se halla en una situación "actualmente aceptable", ha advertido de que, al igual que el resto del Sistema Universitario Público Andaluz (SUPA), la UHU se encuentra, según su criterio, "amenazada por el desequilibrio presupuestario que resulta de la aplicación inadecuada del modelo de financiación".

Ante esta coyuntura, el rector ha dirigido una petición directa a la Consejería del ramo: "Crean en nuestra Universidad, apuesten por nosotros y ayúdennos a servir a la sociedad onubense", ha enfatizado ante una nutrida representación institucional, social y académica.

Entre las autoridades presentes en el ceremonial han destacado la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Berta Centeno; la subdelegada del Gobierno central, María José Rico; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; el diputado provincial Manuel Cayuela; la secretaria del Consejo Social de la UHU, Susana Duque; y el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos '3 de marzo', Antonio José Redondo, además de numeroso personal docente, investigador, estudiantes y personal de gestión.

PREOCUPACIÓN POR EL ODIO Y CRISIS EDUCATIVA

En un plano reflexivo y de análisis social, Rodríguez Quintero ha expresado su "profunda preocupación" por "el tema de la violencia y sus implicaciones sociales", así como por la proliferación de "el odio gratuito y sus manifestaciones", fenómenos que ha calificado como "el primer paso de un camino que, demasiadas veces, conduce a un trágico final".

Frente a esta deriva, ha reivindicado la misión de la Universidad pública como baluarte para "reconducir este discurso" y "construir, desde el conocimiento, nuestro progreso hacia una sociedad más próspera, equilibrada y justa".

Asimismo, el rector no ha obviado en su intervención la realidad del sistema formativo previo a la educación superior y ha aludido a los recientes resultados del informe PISA.

En este sentido, ha invitado a extraer lecciones del "acusado retroceso en la capacidad para la lectura comprensiva y la abstracción matemática de los jóvenes que formamos con nuestro sistema educativo preuniversitario", remarcando que "la principal responsabilidad de este fracaso recae sobre nosotros como sociedad".

Sobre esta cuestión, el máximo representante de la UHU ha denunciado el "cada vez mayor desprestigio de la labor docente y del proceso mismo de aprendizaje", una dinámica que, a su juicio, "indefectiblemente exige un esfuerzo que nadie parece querer ni exigir ni pagar". Del mismo modo, ha censurado la consolidación de una "ilusión colectiva de que existe un camino fácil y sin sacrificios que conduce al éxito, al progreso personal y a la prosperidad".

MEMORIA ACADÉMICA Y LECCIÓN INAUGURAL

El acto institucional se ha iniciado formalmente con la lectura del resumen de la memoria correspondiente al curso académico 2025-2026, la cual ha corrido a cargo de la secretaria general de la Universidad de Huelva, Emilia Castellano, quien ha repasado los principales hitos, cifras de matriculación e indicadores de investigación del ejercicio saliente.

Posteriormente, la lección inaugural del curso académico ha sido impartida por el catedrático de EduComunicación de la UHU, Ignacio Aguaded, bajo el título 'Alfabetización algorítmica: Claves para educomunicar en un mundo digital'.

Durante su lección magistral, el especialista ha profundizado en los retos éticos y pedagógicos que plantea la inteligencia artificial y ha incidido en la "urgencia" de desarrollar herramientas teóricas y prácticas que permitan a la ciudadanía "navegar con seguridad, criterio propio y espíritu crítico" en el ecosistema digital contemporáneo.