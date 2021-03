Rectora de la Universidad de Huelva aboga por la presencialidad pero "buscando darle continuidad" hasta final de curso

HUELVA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Huelva (UHU), María Antonia Peña, ha asegurado este miércoles que le gustaría que la presencialidad volviera a las universidades pero ha incidido en la importancia de que esta medida pudiera tener "continuidad" hasta final del curso.

Así lo ha puesto de manifiesto la rectora a preguntas de los periodistas antes de presidir el solemne acto de conmemoración del Día de la Universidad de Huelva del curso 2020-21.

En este punto se ha referido a la decisión de los rectores de universidades andaluzas, quienes han acordado solicitar a la Junta de Andalucía volver a la presencialidad en las aulas si los datos de incidencia del coronavirus, en el marco de la pandemia, siguen normalizándose y no empeoran tras la Semana Santa.

De este modo, Peña ha señalado que la situación epidemiológica ha mejorado "de forma sensible" de manera que de nuevo está sobre la mesa esta cuestión, toda vez que ha indicado que le gustaría que la universidad recuperara la docencia presencial puesto que es "donde realmente todo el personal está más cómodo" y donde están "los grandes valores" universitarios. No obstante, ha incidido en la importancia de que, si se toma la decisión, sea con "visión de futuro" y no sea una presencialidad de 15 días para después volver a la vía online.

Por ello, la rectora ha recordado "el esfuerzo" que supone para los estudiantes volver a las aulas por los desplazamientos e incluso por la búsqueda de alojamiento, por lo que ha enfatizado que la decisión a este respecto debe tomarse con "la mayor cabeza posible" buscando "darle continuidad hasta final de curso" porque, de otro modo, "no tendría sentido" porque "el tiempo pasa muy rápido" ya que "dentro de nada estamos ya en los exámenes".