Rescatado inconsciente y evacuado al hospital tras un incendio en una oficina en Huelva

Archivo - Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han rescatado en estado inconsciente a un hombre de 42 años afectado por inhalación de humo en un incendio registrado en la tarde de este lunes 26 de octubre en una oficina en Huelva capital. El herido fue trasladado por los sanitarios al Hospital Juan Ramón Jiménez.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varios avisos recibidos sobre las 20.30 horas alertaban de un fuego declarado en una oficina en la calle Vázquez López y de inmediato se alertó a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y Policía Local.

Una vez en el lugar, los Bomberos rescataron del interior del inmueble a un hombre en estado insconsciente por inhalación de humo. Tras ser atendido y estabilizado por los sanitarios en el lugar del suceso, el hombre, de 42 años de edad, fue evacuado al Hospital Juan Ramón Jiménez.