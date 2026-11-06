Las reservas hosteleras para los encuentros navideños se encuentran en Huelva al 82,5% entre el 11 y el 19 de diciembre

Archivo - Bares del centro de Huelva capital. - ALBERTO DIAZ/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca), integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha animado este viernes a empresas, familias y grupos de amigos a "cerrar cuanto antes" sus almuerzos y cenas de Navidad ante el elevado nivel de ocupación que ya registran los establecimientos de la provincia, con reservas que se acercan al 82,5% en las fechas de mayor demanda, mientras los menús de grupos se sitúan entre 40 y 59 euros por persona.

En una nota, la asociación recuerda que anticipar la reserva permite a los clientes asegurar fecha, horario y establecimiento y, al mismo tiempo, facilita a bares y restaurantes la planificación de compras, turnos y servicios durante uno de los periodos de mayor actividad del año.

Según los datos trasladados por Bareca, la ocupación se acerca ya al 82,5% en la mayoría de bares y restaurantes de Huelva y su provincia para los días 11 y 12 y 18 y 19 de diciembre. Estas jornadas concentran "buena parte de los encuentros de empresa y de las celebraciones de grupos de amigos y familiares".

La demanda también es muy elevada para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, jornadas en las que "almorzar fuera y aprovechar el 'tardeo' se ha convertido en toda una tradición". Bareca recomienda a quienes aún no hayan formalizado sus celebraciones que contacten "cuanto antes" con los establecimientos para conocer la disponibilidad.

Asimismo, señala que "la variedad" de la oferta hostelera provincial "permite encontrar alternativas adaptadas a diferentes tipos de grupos y celebraciones", pero el margen de elección "se reduce a medida que se acerca diciembre, especialmente en las jornadas más solicitadas".

Los 'tardeos' de Nochebuena y Nochevieja vuelven a situarse entre las propuestas con mayor aceptación. Esta forma de celebración, cada vez más consolidada entre los onubenses, refuerza la actividad de la hostelería durante las tardes del 24 y el 31 de diciembre.

En aquellos establecimientos que abren y ofrecen este servicio, los almuerzos del 25 de diciembre, día de Navidad, y del 1 de enero, Año Nuevo, también se encuentran prácticamente completos. La asociación aconseja consultar directamente los horarios, menús y condiciones de reserva de cada negocio.

El precio medio de los almuerzos y cenas navideños se mueve este año entre los 40 y los 59 euros por persona. Los menús cerrados continúan siendo la fórmula más habitual porque permiten a los grupos conocer de antemano el coste y facilitan la organización de cocina, sala y personal.

UNO DE LOS PERIODOS MÁS IMPORTANTES

Bareca subraya que la reserva anticipada resulta "esencial" para que los establecimientos puedan dimensionar sus recursos, ajustar las compras de materias primas, organizar sus plantillas y reducir imprevistos en unas semanas de "gran intensidad".

Esa previsión "también beneficia a los clientes", ya que permite acordar con tiempo los menús, atender necesidades específicas y "disfrutar de una experiencia mejor organizada". Por ello, la asociación insiste en que "no conviene esperar a las últimas semanas para confirmar las celebraciones".

Bareca confía en que la campaña navideña genere un importante movimiento en la hostelería de Huelva y su provincia, ya que la campaña de Navidad representa uno de los periodos más importantes del año para la hostelería onubense y supone una parte "muy significativa" de los ingresos anuales de los establecimientos.

"Una buena campaña navideña resulta fundamental para afrontar con mayores garantías los meses de menor actividad que tradicionalmente llegan a partir del 8 de enero, una vez finalizadas las fiestas navideñas", ha subrayado el presidente de Bareca, Rafael Acevedo.