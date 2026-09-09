Rico destaca la "magnífica" labor policial tras los tres detenidos relacionados con el tiroteo de Isla Cristina (Huelva)

Detención de uno de los presuntos implicados en el tiroteo mortal de Isla Cristina. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha señalado que los tres detenidos en la madrugada de este martes en la capital onubense en el marco de la investigación por el tiroteo acaecido el pasado mes de agosto en Isla Cristina --que se cobró la vida de tres personas y de un bebé gestante de ocho meses-- pasarán a disposición judicial "en breve", dentro del plazo legal máximo de 72 horas, así como ha destacado la "magnífica" labor policial realizada hasta el momento.

Así lo ha indicado Rico a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde ha subrayado que será el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte quien determine el ingreso en prisión o puesta en libertad de los detenidos.

De la misma manera, Rico ha recordado que la causa se encuentra bajo "estricto" secreto de sumario, por lo que se ha mostrado cauta a la hora de ofrecer detalles concretos que puedan "interferir o alterar" la labor investigadora que continúa desarrollando la Guardia Civil.

Rico ha detallado que la operación desplegada de madrugada con la correspondiente autorización judicial incluyó registros simultáneos en cinco viviendas de Huelva capital. En el dispositivo participaron más de 80 agentes de la Guardia Civil, apoyados por un helicóptero, unidades del Grupo Canino con perros especializados y el despliegue de unidades "muy potentes" como el Grupo de Acción Rápida (GAR) y la Unidad de Intervención Especializada, en coordinación con la Policía Nacional.

A los tres arrestados se les investiga como presuntos autores de un delito de "cuádruple asesinato" --computando el fallecimiento del bebé de ocho meses de gestación que esperaba una de las víctimas--, así como por un delito de pertenencia a organización criminal.

Al respecto, la subdelegada ha destacado que las inspecciones oculares y las pruebas recabadas durante una investigación "muy intensa y muy rigurosa" han permitido estas detenciones, si bien la investigación sigue abierta para esclarecer la participación exacta de cada uno en los hechos, incluida la autoría material de los disparos por parte de quienes viajaban en la motocicleta empleada en el crimen.

La representante del Gobierno en la provincia ha felicitado explícitamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la "magnífica actuación" y la "rapidez" demostrada para identificar y arrestar a los sospechosos. No obstante, no ha podido confirmar el posible parentesco entre uno de los detenidos y una de las víctimas mortales, apelando al deber de confidencialidad y al secreto de las actuaciones.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTE EL JUICIO DE 'EL BABA'

Por otro lado, preguntada sobre si existe preocupación en la Subdelegación del Gobierno de cara a posibles incidentes en sede judicial con motivo del juicio contra el hombre conocido como 'El Baba' por el tiroteo mortal de El Torrejón en 2024, y posiblemente relacionado con el tiroteo mortal de Isla Cristina, previsto para el próximo 16 de octubre, María José Rico ha afirmado que la institución "siempre está en alerta velando por la seguridad ciudadana y el orden público".

"Preocupación la tenemos que tener, pero también nos ocupamos", ha subrayado Rico, garantizando que se diseñará y establecerá un dispositivo de seguridad "suficiente" para velar por el correcto desarrollo de las actuaciones y evitar altercados, tal y como se realiza en cualquier procedimiento judicial que requiera una sensibilidad añadida por el impacto social o la alarma generada.