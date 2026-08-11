Riotinto pospone 48 horas el inicio de sus Fiestas de San Roque por el incendio de Niebla (Huelva)

Zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva) que lleva cinco días activo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Minas de Riotinto (Huelva), Rocío Díaz, ha informado este martes de la decisión de posponer, al menos durante 48 horas, el inicio de las fiestas en honor a San Roque 2026 --previstas del 12 al 16 de agosto--, atendiendo a las recomendaciones trasladadas por el Cecopi ante la situación derivada del incendio forestal de Niebla, que ya ha recorrido 25.000 hectáreas.

De este modo se convierte en el segundo municipio en tomar esta decisión dentro de los que se encuentran en el perímetro de la zona afectada por el fuego, junto con Valverde del Camino que anunció este lunes también el retraso de 48 horas en el inicio de sus Feria de Agosto, que tenía previsto comenzar el próximo miércoles 12.

Según ha trasladado la regidora desde las cuentas de redes sociales del Ayuntamiento, consultadas por Europa Press, se trata de una decisión "dura y difícil" pero tomada "desde la responsabilidad y la prudencia, priorizando en todo momento la seguridad y siguiendo las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencia" y ha asegurado que es una decisión "dura y difícil".

Rocío Díaz ha señalado que "lo único que prima es la seguridad de las personas" y "proteger los núcleos poblacionales" evitando, además, movimientos en las carreteras de la zona cercana al incendio para acudir a las fiestas y "por solidaridad con las personas que se están dejando la piel para sofocar un incendio que está desolando la provincia de Huelva".

La alcaldesa ha subrayado que hay un informe del Cecopi que "avala" y recomienda esta decisión de suspender las fiestas, toda vez que ha apuntado que estarán pendientes de cómo evoluciona el fuego para "ver las decisiones que se toman" porque "lo más importante es que Riotinto no corra peligro" ya que "se está trabajado alrededor de su perímetro".

Finalmente, ha agradecido "la comprensión de toda la ciudadanía" y ha subrayado que el corazón de los riotinteños "está con el incendio que está asolando a nuestra provincia".