El Rocío engalana sus calles para el recorrido de la Virgen en su traslado a Almonte (Huelva)

Calles de El Rocío engalanadas para la Venida de la Virgen 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La aldea almonteña de El Rocío (Huelva) ha inaugurado en la noche de este pasado miércoles el engalanamiento especial de las calles por las que transcurrirá el recorrido de la Virgen del Rocío con motivo de su traslado a la localidad almonteña durante la tradicional 'Venida'.

Unos trabajos de exorno y embellecimiento que han sido posibles gracias a la iniciativa y esfuerzo de la Asociación Cultural 'Flores para la Pastora', la coordinación del Ayuntamiento de Almonte y el compromiso y dedicación altruista de los propios vecinos del núcleo aldeano, ha indicado el Ayuntamiento de Almonte en una nota.

El acto inaugural contó con la asistencia del alcalde de Almonte, Francisco Bella Galán; el presidente de la Asociación Cultural 'Flores para la Pastora', Ismael Martín Lozano; así como representantes de la Hermandad Matriz de Almonte, miembros de los cuerpos de seguridad de la Guardia Civil y la Policía Local, y otros miembros de la corporación municipal.

La ceremonia dio comienzo en el emblemático 'altar del pañito' --lugar donde tradicionalmente se cubre el rostro de la imagen para protegerla durante el camino hacia Almonte-- con el encendido general del alumbrado de los arcos y estructuras decorativas levantadas a lo largo del itinerario.

Seguidamente, la comitiva institucional y vecinal inició un recorrido por las distintas vías engalanadas. La comitiva estuvo acompañada por la música de los tamborileros y el sonido de la gaita rociera, que guiaron a los asistentes "en un ambiente festivo y de convivencia que puso de manifiesto la devoción e ilusión" de la comunidad ante la inminente llegada del traslado.

La instalación de las estructuras, arcos y elementos ornamentales que lucen en el recorrido es el fruto de más de seis meses de planificación y labor coordinada. Las tareas previas arrancaron el pasado mes de febrero con la búsqueda y acopio de materiales, tales como flores, lazos, guirnaldas y soportes.

Posteriormente, tras la celebración de la Romería del Rocío, se intensificaron los trabajos con la elaboración artesanal de las flores de papel y el acondicionamiento de los adornos. En esta fase ha resultado primordial la implicación de numerosos vecinos de la aldea y de voluntarios desplazados desde municipios colindantes para colaborar de forma desinteresada.

Entre los elementos naturales empleados destacan las buganvillas que adornan los arcos, cedidas de manera explícita por propietarios de jardines particulares de la propia aldea. Asimismo, el proyecto ha contado con la colaboración económica y logística de diversas hermandades rocieras, particulares y entidades locales.

La jornada inaugural concluyó con la llegada de la comitiva a la Ermita del Rocío, donde los asistentes participaron en el rezo de una Salve ante la Virgen, culminando así un acto marcado por el fervor popular y el trabajo comunitario en honor a la Pastora de Almonte.