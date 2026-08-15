El Rocío inicia su Año Jubilar en vísperas de la Venida de la Virgen a Almonte - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El Rocío ha abierto este sábado, 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María, un nuevo Año Jubilar, con motivo del próximo traslado de Nuestra Señora del Rocío hasta Almonte.

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha presidido el rito de apertura y la eucaristía, ante un Santuario lleno de rocieros. Gómez Sierra ha definido el Año Jubilar del Rocío como "una oportunidad de gracia que el Señor nos otorga a todos" y ha destacado su sentido "de renovación personal": "Todos necesitamos un jubileo, que Dios nos diga: Puedes volver a empezar".

Durante su homilía, ha subrayado que "el Jubileo nos habla de un camino de conversión, de vuelta a Dios, y la Asunción de María nos muestra cómo termina ese camino, cuál es su meta: Dios, el cielo".

Este tiempo jubilar se celebra bajo el lema 'Sigue sus pasos', "una invitación a caminar con María hacia Cristo". En referencia a la próxima Venida de la Virgen, el prelado ha recordado que también María "se puso en camino", señalando que "ella lleva a Jesús y con Jesús lleva la verdadera alegría, esa alegría que su pueblo de Almonte espera recibir con su visita".

La celebración ha comenzado a las 11,00 horas ante el monumento de la Coronación, en el Real del Rocío. Desde este punto, la comitiva se ha dirigido hasta el Santuario acompañada por la Escuela de Tamborileros de la Hermandad Matriz, mientras una representación de su Grupo Joven ha llevado una ofrenda floral para la Virgen.

La Misa ha sido concelebrada, entre otros, por el rector del Santuario y párroco de Almonte, Francisco M. Valencia Bando. Junto al presidente, Santiago Padilla, el Hermano Mayor, Juan de los Santos, y la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz ha asistido también el alcalde de Almonte, Francisco Bella. La Coral Polifónica Alborada de Bollullos Par del Condado ha puesto sus voces a la celebración.

A las plantas de la Patrona de Almonte, el obispo onubense ha recordado que "María conduce siempre a Cristo": "Ella nos mira y siempre nos muestra al Pastorcito, Cristo, su Hijo", evocando también sus palabras en Caná: "Haced lo que él os diga".

LA HERMANDAD CONSOLIDA UN PROYECTO INICIADO EN 2012

Al término de la celebración, el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, ha recordado que con esta apertura se materializa un proyecto iniciado en 2012, cuando se consiguió el primer Año Jubilar de la historia del Rocío, vinculado al bicentenario del Rocío Chico.

Este camino tuvo continuidad en 2019, con motivo del centenario de la Coronación Canónica de la Virgen, y se consolida ahora con la voluntad de que la Venida a Almonte pueda ser reconocida como "un tiempo de gracia especial sancionado por la Iglesia con esta concesión de un Jubileo al Rocío".

La agenda rociera continuará este domingo a las 21,15 horas, con el comienzo en el Santuario del Triduo del Rocío Chico, el Voto de Acción de Gracias que el pueblo de Almonte renueva cada agosto ante su Patrona desde hace más de dos siglos. Son días especialmente intensos en torno a la Virgen, que tendrá su momento más señalado el próximo 19 de agosto, con la Venida de Nuestra Señora del Rocío a Almonte.