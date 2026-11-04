La RTVA renueva su compromiso con el Festival de Huelva y participa con ocho producciones audiovisuales

RTVA renueva su colaboración con el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. - RTVA

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La RTVA ha renovado su compromiso con el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y participará en la quincuagésima segunda edición, que tendrá lugar del 13 al 21 de noviembre, con ochos producciones, toda vez que concederá al actor granadino Sebastián Haro el Premio Canal Sur Radio y Televisión al Mejor Cineasta andaluz en la presente edición del certamen onubense.

Según ha indicado la RTVA en una nota de prensa, el acuerdo, suscrito por el director general de la RTVA, Juande Mellado, y la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano, Pilar Miranda, tiene como objetivo "reforzar la visibilidad de una de las principales citas cinematográficas de Andalucía y favorecer la proyección del cine iberoamericano y del talento audiovisual de nuestra comunidad".

En este sentido, Miranda ha destacado que Canal Sur es "un aliado imprescindible para el Festival de Cine de Huelva, tanto por su apoyo al certamen como por su labor en la promoción del cine andaluz e iberoamericano y en la difusión del talento de Andalucía".

Miranda también ha felicitado a Sebastián Haro por el reconocimiento, señalando que su trayectoria es "un ejemplo del talento y la solidez de los profesionales andaluces, que contribuyen con su trabajo a enriquecer nuestra cultura y a dar visibilidad al cine hecho en Andalucía". Asimismo, ha subrayado que para el Festival de Cine de Huelva es "un orgullo" acoger este reconocimiento y "seguir siendo un espacio de encuentro y proyección para los creadores".

Por su parte, Juande Mellado ha señalado que para Canal Sur, el Festival de Cine de Huelva es "una cita fundamental en nuestro compromiso con el audiovisual andaluz". La colaboración con este certamen "permite apoyar a profesionales, dar visibilidad a las producciones en las que participamos y acercar al público el talento de nuestros creadores". "Canal Sur quiere seguir siendo una ventana para el cine hecho en Andalucía y un aliado de quienes hacen posible nuestra industria audiovisual".

Esta colaboración se enmarca en el Plan de Responsabilidad Social Corporativa de Canal Sur, que incluye el compromiso con la cultura como una de sus líneas de actuación. La cadena pública mantiene así su apuesta por el cine de calidad realizado en Andalucía y por el fortalecimiento del sector audiovisual de la comunidad.

PREMIO AL MEJOR CINEASTA ANDALUZ

El actor granadino Sebastián Haro ha sido reconocido con el Premio RTVA al Mejor Cineasta Andaluz en el marco de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre. Con este galardón, Canal Sur distingue su trayectoria profesional vinculada al cine, el teatro y la televisión, así como su contribución al desarrollo y la proyección del audiovisual andaluz.

Sebastián Haro es uno de los intérpretes más reconocidos del panorama artístico andaluz. Formado en el Instituto del Teatro de Sevilla, compagina su actividad interpretativa con la docencia. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con destacados directores del cine español y mantiene una estrecha vinculación con numerosas producciones andaluzas.

Nacido en Granada en 1964, Sebastián Haro se formó en el Instituto del Teatro de Sevilla y ha construido una extensa trayectoria interpretativa. En el cine ha trabajado en títulos como 'El laberinto del fauno', de Guillermo del Toro; 'Siete mesas de billar francés', de Gracia Querejeta; 'A cambio de nada', de Daniel Guzmán; 'Segundo premio', de Isaki Lacuesta, y 'Los tortuga', de Belén Funes. Su trabajo más reciente es 'Anochece', de Fernando Franco.

En televisión ha participado en series como 'La peste', 'La fortuna', 'La chica de la nieve', 'Marbella' y 'Anatomía de un instante'. En teatro destaca su interpretación en 'La otra mano de Cervantes', por la que obtuvo el Premio Lorca del Teatro Andaluz a la Mejor Interpretación Masculina.

Su trabajo ha sido reconocido en festivales nacionales e internacionales, con varios premios a la mejor interpretación por 'La primera cita', además de homenajes en los festivales de Cine de Alejandría y Burguillos. También ha recibido nominaciones a los Premios Asecan y Carmen del Cine Andaluz. En 2012 fundó el Laboratorio de Interpretación de Sevilla, donde ejerce como profesor.

OCHO PRODUCCIONES CON PARTICIPACIÓN DE CANAL SUR

La presencia de Canal Sur en el festival se concreta en ocho producciones. En la sección de largometrajes de ficción participan 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa, dentro del Día del Cine Español, y 'Un hijo', de Nacho La Casa, en la sección Latidos.

La programación documental incluye '200 vidas. Paco Rabal', 'Anguita. El hombre de los tres siglos', 'Plus Ultra' y 'Todos los días domingo', dentro de Talento Andaluz; 'Back in time!', fuera de concurso, y 'Acuérdate de mí', también en la sección Latidos.