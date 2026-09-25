San Silvestre de Guzmán (Huelva) abre las puertas de su XXIII Feria Cinegética y de Productos Naturales

Autoridades en la inauguración de la XXIII Feria Cinegética y de Productos Naturales de San Silvestre de Guzmán (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

San Silvestre de Guzmán (Huelva) ha inaugurado este viernes la XXIII Feria Cinegética y de Productos Naturales, una de las citas de mayor trayectoria de la provincia onubense y un encuentro consolidado para aficionados, profesionales, empresas y entidades vinculadas a este sector.

Durante tres jornadas, hasta el próximo 27 de septiembre, el municipio volverá a convertirse en la "capital de la caza", con más de medio centenar de actividades, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En la jornada inaugural han participado el alcalde de San Silvestre de Guzmán y presidente de la Mancomunidad de Municipios Beturia, José Alberto Macarro; la vicepresidenta de la Mancomunidad, Mónica Serrano; el diputado provincial de Energía, Medio Ambiente, Caza y Plagas, Arturo Alpresa; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Patricia Millán; y la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico, quien ha sido la encargada de declarar oficialmente inaugurada esta vigésimo tercera edición.

Durante su intervención, José Alberto Macarro ha destacado la "estrecha vinculación" de la feria con el territorio y con un medio natural que constituye una "parte esencial" de la identidad del Andévalo.

"Nuestro entorno natural no es únicamente paisaje. Es parte de nuestra historia, de nuestra economía y de nuestra manera de entender la vida en nuestros pueblos", ha señalado el alcalde, quien también ha reivindicado la importancia de la actividad cinegética por "su arraigo, por su importancia económica y social y por su papel en la gestión de nuestros campos".

La XXIII Feria Cinegética llega este año manteniendo su apuesta por un recinto ampliado, con un pabellón anexo y una mayor superficie exterior que permiten incrementar la zona comercial y expositiva y dar cabida a una mayor presencia de empresas, profesionales y propuestas relacionadas con el sector.

Para Macarro, alcanzar las 23 ediciones "demuestra la fortaleza" adquirida por un evento que "se ha hecho un espacio propio entre los grandes encuentros cinegéticos de Huelva y Andalucía". "Consolidarse no significa conformarse. Cada edición nos obliga a intentar hacerlo un poco mejor, a incorporar nuevas ideas y a seguir haciendo crecer una Feria que lleva el nombre de San Silvestre de Guzmán mucho más allá de nuestro municipio", ha afirmado.

A lo largo del fin de semana habrá más de medio centenar de propuestas, entre exposiciones de rehalas, exhibiciones caninas y de aves rapaces, cetrería, concursos, talleres infantiles, demostraciones, senderismo, actividades gastronómicas y actuaciones musicales.

La programación incorpora además competiciones consolidadas, como el Concurso de Bajo Vuelo con Señuelo Mecánico, el Concurso de Caracolas, el Concurso de Belleza de Halcones, el Concurso Morfológico Canino y las Tiradas al Plato, junto a demostraciones de cimbeleras para la torcaz, perros de madriguera, rastros y huellas, pastoreo y talla con motosierra.

La gastronomía volverá a ocupar un espacio destacado, con degustaciones y propuestas en torno a los productos y platos de caza, reforzando así la vinculación de la feria con los recursos, productos y sabores del territorio.

"COMPROMETIDA CON EL TERRITORIO"

La solidaridad constituye también uno de los ejes de esta edición con la puesta en marcha del 'Stand 0, un stand para volver a empezar', una iniciativa surgida como respuesta a las consecuencias que los incendios forestales de este verano han dejado en distintos municipios de la provincia. Este espacio permitirá recoger y canalizar aportaciones destinadas a las sociedades de cazadores y cotos afectados.

"Esta Feria habla de caza y de naturaleza, pero también habla de territorio. Y hablar de territorio significa estar cuando más se necesita", ha subrayado Macarro.

Con el corte de cinta y la inauguración oficial, San Silvestre de Guzmán abre así tres intensas jornadas en las que "cinegética, naturaleza, actividad económica, gastronomía, conservación y solidaridad volverán a encontrarse en torno a una feria que, después de veintitrés ediciones, continúa creciendo y proyectando el nombre del municipio dentro y fuera de la provincia", ha remarcado el Consistorio.