San Silvestre de Guzmán (Huelva) celebra del 25 al 27 de septiembre su XXIII Feria Cinegética y de Productos Naturales

Presentación en la Diputación de Huelva de la XXIII Feria Cinegética y de Productos Naturales de San Silvestre de Guzmán. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido este lunes la presentación de la XXIII Feria Cinegética y de Productos Naturales de San Silvestre de Guzmán, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre y que, tras 23 ediciones, se consolida como una de las principales citas del sector cinegético de la provincia.

Según informa la institución provincial en nota de prensa, el acto ha contado con la participación del diputado de Medio Ambiente, Arturo Alpresa; el alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro; la delegada de Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Patricia Millán; la vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios Beturia, Mónica Serrano; el teniente de alcalde de San Silvestre, Antonio Javier Pereira, y el cetrero Manuel Diego Pareja-Obregón.

Durante la presentación, Arturo Alpresa ha destacado la trayectoria de una feria que, después de 23 ediciones, se ha convertido en "una de las más antiguas e importantes de la provincia de Huelva dentro del sector cinegético", además ha subrayado la apuesta de la Diputación por respaldar una actividad que tiene un importante peso económico, social y medioambiental en la provincia.

El diputado ha valorado de forma especial el papel que desempeña el colectivo cinegético en el cuidado del medio natural, recordando su implicación ante situaciones como los incendios forestales sufridos este verano. "Los cazadores y las sociedades de cazadores son muchas veces los primeros, después de los bomberos, en entrar en las zonas afectadas para ayudar y aportar alimento a los animales que han sufrido la pérdida de sus hábitats", ha señalado.

Alpresa ha incidido en que la actividad cinegética genera riqueza y empleo tanto directa como indirectamente y ha reivindicado el potencial de Huelva como una de las grandes provincias cinegéticas de España. "Tenemos que sacar pecho de lo que representa nuestra provincia y de todo el potencial que tenemos", ha afirmado, asegurando que la Diputación seguirá apoyando iniciativas que contribuyan a que la Feria de San Silvestre "sea cada vez mejor y se convierta en un referente dentro y fuera de la provincia".

En este sentido, ha destacado la colaboración entre las distintas administraciones para fortalecer el sector y ha recordado la apuesta de la Diputación por el mundo cinegético, entre otras iniciativas, a través de la celebración en Huelva de la primera edición de los Premios Nacionales Caracola, cuya próxima edición volverá a celebrarse en la provincia.

La delegada de Medio Ambiente, Patricia Millán, ha felicitado al Ayuntamiento por mantener durante 23 años una feria que "se ha convertido en una cita de referencia y en una seña de identidad" del sector, destacando que la actividad cinegética, "cuando se desarrolla de manera sostenible y responsable, contribuye a la gestión del medio natural, al equilibrio de las poblaciones y a la conservación de los ecosistemas".

Millán ha incidido en el "impacto económico" que genera la actividad cinegética en el territorio, ya que en torno a ella se desarrolla todo un tejido de servicios, comercio, hostelería y turismo. "Alrededor de la caza se mueve mucho más: empresas, establecimientos, gastronomía y servicios que generan actividad y riqueza en nuestros pueblos", ha subrayado.

Por su parte, la vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios Beturia, Mónica Serrano, ha resaltado la "profunda vinculación" de la comarca con la naturaleza y la actividad cinegética, una tradición que "ha pasado de padres a hijos y de abuelos a nietos". Además, ha señalado que alrededor de la caza "existe mucho más, como artesanía, gastronomía, productos y servicios", convirtiéndola en una actividad económica esencial para los municipios del territorio.

Por otro lado, el alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, ha destacado que la feria "se ha situado entre las mejores de Andalucía" y ha agradecido la implicación de las distintas administraciones y entidades que hacen posible su celebración. En este sentido, ha subrayado el esfuerzo que supone para un municipio de alrededor de 700 habitantes organizar una cita de estas características, así como su capacidad para generar actividad económica y turística tanto en la localidad como en el conjunto del Andévalo. "La feria nos ayuda a generar esa sinergia entre economía, turismo y territorio", ha señalado.

Como novedad de esta edición, Macarro ha hecho hincapié en la puesta en marcha del 'Stand 0', un espacio solidario destinado a recoger aportaciones para las sociedades de cazadores y cotos de los municipios afectados por los incendios forestales de este verano. El alcalde ha explicado que la iniciativa tendrá continuidad más allá de los días de feria, con el objetivo de canalizar alimentos y materiales que contribuyan a la recuperación de las zonas afectadas.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La feria contará con una amplia zona expositiva y una programación que combinará cinegética, naturaleza, exposiciones, concursos, exhibiciones, artesanía, ropa y complementos de caza y la mejor gastronomía. También hay cabida para propuestas dirigidas a todos los públicos; entre ellas destacan demostraciones de cetrería, actividades con perros y animales en madriguera, desfiles, talleres infantiles y el Sendero de la Berrea.

El cetrero Manuel Diego Pareja-Obregón, que participará durante todo el fin de semana con sus aves, ha recordado que la cetrería está reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2010 y ha agradecido el apoyo de las instituciones a su divulgación, especialmente entre los escolares de la provincia.

La programación se completa con la celebración en San Silvestre del Consejo Provincial de Caza de la Federación Andaluza de Caza, que reunirá el sábado a representantes de las sociedades de cazadores de la provincia. Desde el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán se ha invitado a toda la provincia a participar en esta vigésimo tercera edición y a disfrutar de una feria que constituye también una oportunidad para descubrir los recursos naturales, paisajísticos, turísticos y gastronómicos de la localidad y de todo el Andévalo.