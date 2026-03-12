Sanz reafirma que la apertura del Hospital de la Costa en Lepe será "una realidad" a final de año

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene desde su escaño en la segunda jornada del Pleno del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha reiterado este jueves en el Parlamento que la apertura del Hospital de Alta Resolución y Especialidades en Lepe --Chare de Lepe-- "está siguiendo el proceso previsto y que será una realidad antes de que finalice el año", tal como anunció en la capital onubense en pasado martes.

Así lo ha indicado en el Pleno del Parlamento cuestionado al respecto por el parlamentario socialista por Huelva Enrique Gaviño, que ha preguntado que "cuándo estará operativo" este centro hospitalario.

Sanz ha detallado que "a finales de mes concluirá la primera fase de las obras, con una inversión de 1,22 millones de euros", dejando "listas" las áreas de Consultas Externas, Laboratorios y Pruebas Diagnósticas. Además, ha añadido que su Consejería sigue "trabajando en la dotación de mobiliario clínico y equipamiento electromédico, con algo más de un millón de euros, dentro de una inversión global que va a superar los ocho millones".

Para Antonio Sanz, el hospital de Lepe se une "a la larga lista de infraestructuras que el gobierno del Partido Socialista dejó abandonadas" y que "será el Gobierno de Juanma Moreno el que haga realidad su apertura" y ha lamentado que "el anterior gobierno socialista de la Junta tardó 12 años en construir el hospital desde que anunció su construcción y el Gobierno de España otros seis años para construir el acceso que permitiera su puesta en funcionamiento".

Por el contrario, según ha subrayado el consejero de Sanidad, "desde el Gobierno andaluz se ha destinado para este 2026 más de 2,5 millones en los presupuestos" de la Junta de Andalucía "reforzando nuevamente su apuesta firme por la apertura del centro".

Por último, Antonio Sanz ha lamentado "estos seis años de continuas paralizaciones de las obras para impedir que los vecinos de Lepe y su comarca pudieran hacer uso de esta necesaria infraestructura que dará servicio a unos 100.000 vecinos de la costa occidental".

CONVENIO "INCUMPLIDO" POR LEPE

Por su parte, Enrique Gaviño ha recordado que el Chare de Lepe "parte de un convenio que se firmó en 2005 entre el Ayuntamiento de Lepe y la Junta de Andalucía", cuando era alcalde del municipio el ahora parlamentario y presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González.

Gaviño ha destacado que la Junta de Andalucía, gobernada en aquel momento por el PSOE, "se comprometió a hacer el hospital, darle mobiliario, maquinaria y personal" y el Ayuntamiento de Lepe "tenía que hacer las vías de acceso darle luz agua y saneamiento", pero "no lo hizo", por lo que en 2016 "tuvieron que buscar una solución" mediante un acuerdo con el Ministerio de Fomento, cuando gobernaba Mariano Rajoy en el Gobierno central, para el Ministerio realizara los accesos, "pero tampoco los hizo".

"Tuvo que llegar un gobierno socialista que se puso a trabajar en esas vías, en esas carreteras y las ha hecho y las ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Lepe que, a día de hoy, sigue sin darle ni luz, ni agua, ni saneamiento a su hospital", ha dicho al tiempo que ha reprochado que la Junta de Andalucía "tiene allí ahora dos hombres ahora parcheando y ha aprovechado el mobiliario que había allí y la maquinaria y se la llevaron al Muñoz Cariñanos para inaugurarlo cuatro o cinco veces", ha manifestado.

Asimismo, el socialista ha lamentado que la Junta realizara un concierto con el Hospital Virgen de la Bella de Lepe, "porque había que darle un hospital a la gente de la costa de Huelva", que "han multiplicado por cuatro". "Lo que costaba 11 millones de euros al año, ahora nos cuesta 40 millones de euros al año. Durante cinco años, 200 millones", mientras "posponían una y otra vez el Chare" sin "darle solución a los ciudadanos de la costa".

"Y con esto se demuestra lo que hacen unos y lo que hacen otros. Las políticas del PSOE, cumplir con los ciudadanos, hemos construido el hospital, hemos construido las carreteras y el PP ha llenado los bolsillos a la sanidad privada y nos ha avergonzado a todos los andaluces", ha señalado Gaviño que, además, ha reprochado al consejero que la Junta inaugurara el centro de salud de Corrales, "pagado por el Gobierno de España, y no invitaron a la subdelegada a la inauguración. Tienen ustedes muy poquita categoría como políticos", ha concluido.

De otro lado, Sanz ha dicho a Gaviño que "lo que debería es felicitar al gobierno de Juanma Moreno, porque antes de final de año va a estar en marcha el Hospital de Lepe", apuntando que lo que los socialistas "querrían que no se abriera", pero que "lamentablemente" para ellos "se va a abrir", toda vez que ha preguntado "por qué el Ministerio de Transporte ha tardado seis años en terminar un proyecto de 1.500 metros para poder abrir el hospital". En este punto, ha afirmado que "lo han retenido" y "han impedido que esto se pueda abrir antes por intereses electorales".