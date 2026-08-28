El sector de la construcción cifra en un 22% la caída de la inversión en obra pública en el primer semestre de 2026

Archivo - Obras de la línea 3 del metro de Sevilla a su paso por la futura estación del Hospital Macarena en la capital hispalense, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha contabilizado más de 1.600 millones de euros (1.605.774.797) en inversión de obra pública durante el primer semestre de 2026 destinados a 701 obras con un plazo medio de ejecución de 25 meses. Así, la evolución respecto al mismo periodo del año pasado representa una caída del 22,24%, cuando las licitaciones realizadas por el Estado y la Junta de Andalucía superaron los 2.000 millones (2.065.053.257 euros).

Según los últimos datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), consultados por Europa Press, la variación anual ha supuesto también un descenso de 30 licitaciones de obras públicas, aunque el plazo medio de construcción se ha reducido en catorce meses.

De esta forma, la Administración central ha desembolsado 909.138.739 euros hasta junio de este año, con 496 licitaciones de obras cuya duración estimada es de 28 meses, lo que supone una disminución del presupuesto del 14,8%, con cerca de 158 millones de euros de diferencia con respecto a 2025. Por su parte, la Junta de Andalucía ha invertido un 30,2% menos de fondos en la comunidad, con un presupuesto de 696.636.068 euros (301.375.000 de diferencia) y un total de 205 operaciones licitadas, diez menos con respecto a junio pasado.

En cuanto a la inversión por provincias, la asignación de ambas administraciones sitúa a Sevilla en el primer puesto, cuyas 110 obras ocupan el 31% (497.973.100 euros) del total presupuestado; seguida de Málaga, con 74 obras y un 24,1% (387.757.470); Cádiz, con 225 obras y un 13,95% (224.757.470); Almería, con 62 obras y un 9,7% (155.619.077) y 10 licitaciones que no han sido regionalizadas y suponen un 8,53% (137.105.827).

CÓRDOBA, JAÉN Y HUELVA, A LA COLA EN INVERSIÓN

El resto de provincias son Granada, con 71 obras y un 4,57% (73.423.213); Córdoba, con 48 obras y un 3,2% (51.536.718); Jaén, con 48 obras y un 2,6% (42.494.179) y Huelva en último lugar, con 53 obras y un 2,2% (35.743.751) del total presupuestado.

Además, de toda la inversión realizada en este año, un 69,1% ha estado dirigida a 231 obras por valor de más de 1.000 millones de euros (1.109.822.991), mientras que los proyectos de rehabilitación han ocupado un 30,8% de los fondos, con 470 obras por valor de 495.951.606 euros.

Igualmente, la proporción de licitaciones dedicadas a obras civiles como infraestructuras de transporte, urbanización o proyectos de recuperación y prevención ha representado un 58,94% del presupuesto correspondiente a 232 operaciones equivalentes a 946.557.935 millones. Por ello, en el ámbito de las edificaciones se han licitado 469 obras de 659.216.862 millones (41,05% del total).

Desde el año 1994, ambas administraciones públicas han invertido más de 52.000 millones de euros (52.904.207.898) en Andalucía, a través de 28.296 obras distribuidas por Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Huelva y Jaén, según la cantidad presupuestada en las licitaciones de cada provincia. Por otro lado, las administraciones locales como ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios y comunidades de regantes han destinado 914.445.991 euros a inversión en licitaciones durante el primer semestre de 2026, lo que supone 1.751 obras.

Asimismo, entre los tipos de licitaciones con más inversión hasta junio de 2026 están las obras de ferrocarriles (37,78%), cuyos fondos se centran en Sevilla; seguidas por los proyectos sanitarios (18,1%), con mayor concurrencia en Málaga; las terminales (7,7%), las depuradoras y desaladoras (7,24%) y las obras de carácter administrativo (5,6%), cuya presencia es destacada en Cádiz, con 90 obras.