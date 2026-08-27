El sector hotelero de Huelva prevé una ocupación del 74,9% para septiembre tras cerrar agosto con el 89,4%

Imagen aérea de la playa de Punta Umbría. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

HUELVA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Hoteles de Huelva prevé una ocupación del 74,9% para el mes de septiembre, lo que supone un 1,7% por debajo de la primera estimación publicada en agosto, mes que ha finalizado con una media de 89,4% ---2,26 puntos por debajo del 91,71% alcanzado en agosto de 2025--.

Así lo ha indicado la asociación en una nota sobre una encuesta que reúne información de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos que, en conjunto, suman 19.459 plazas distribuidas por las distintas zonas de la provincia.

Al respecto, señala que la ocupación media provincial alcanzó en agosto el 89,45%, de forma que el cierre se mantiene "prácticamente en línea con la previsión del 89,43% comunicada a comienzos de mes", con una diferencia positiva de 0,02 puntos. En comparación con agosto de 2025, cuando la ocupación fue del 91,71%, el resultado actual se sitúa 2,26 puntos porcentuales por debajo.

Para septiembre, la previsión actual se sitúa en el 74,92%, lo que supone 1,76 puntos por debajo del 76,68% estimado inicialmente. El dato anticipa "una continuidad significativa" de la actividad turística, aunque con menor intensidad que en agosto y con una gestión "más condicionada por la reducción de la estancia media y la disponibilidad de personal", ha expuesto.

Igualmente, señala que, en cuanto a las bajas laborales, la encuesta arroja una media del 11,4% entre las plantillas consultadas y apunta que este dato "se sitúa por encima del 7,7% de absentismo general y del 6,8% por incapacidad temporal registrados a nivel nacional en los servicios" de alojamiento.

La asociación subraya que estos resultados "deben leerse junto a otros factores operativos", como la duración de las estancias, la evolución de las reservas de septiembre y la disponibilidad de personal, así como que la comparación con agosto de 2025 muestra "una evolución desigual por zonas".

Así, Ayamonte e Isla Canela mejora 0,15 puntos y el interior avanza 1,48 puntos, mientras que las demás áreas analizadas registran descensos interanuales. Entre las zonas con descensos interanuales, Lepe, Islantilla e Isla Cristina baja 5 puntos; la Costa Oriental, 2,41 puntos; Huelva capital, 2,16 puntos; y Punta Umbría-Cartaya, 1,31 puntos. A pesar de ello, la aphh subraya que, en conjunto, agosto "confirma una temporada sólida", aunque con "matices relevantes".

Para septiembre, las mejores perspectivas se concentran en Lepe, Islantilla e Isla Cristina, Ayamonte e Isla Canela y la Costa Oriental. En este punto, remarca que la lectura sectorial "debe incorporar, además de la ocupación, otros indicadores que ayudan a explicar el comportamiento real de la temporada" como la duración de las estancias, la rentabilidad, la eficiencia operativa y la disponibilidad de recursos humanos.

PERSPECTIVA SECTORIAL

Desde una perspectiva sectorial, la asociación indica que "no existe contradicción entre recibir un mayor número de visitantes y registrar porcentajes de ocupación inferiores" ya que la "clave" está en la estancia media, de manera que "si cada cliente permanece menos noches en el establecimiento, es necesario atraer más viajeros para ocupar las mismas plazas durante el mismo periodo".

Por ello, señala que, "en términos prácticos, una habitación puede haber sido utilizada por más personas a lo largo del mes, pero quedar libre más noches entre una reserva y otra o requerir más rotación para alcanzar el mismo nivel de ocupación". Así las cosas, destaca que el aumento del número de visitantes "no siempre se traduce automáticamente en un mayor porcentaje de ocupación".

"La menor duración de las estancias no reduce necesariamente el trabajo de los establecimientos; al contrario, puede hacerlo más intenso y fragmentado. Cuando los clientes permanecen menos noches, aumentan las entradas y salidas, se multiplican las tareas de limpieza, lavandería, recepción, mantenimiento y gestión comercial, y los turnos deben organizarse con mayor precisión para cubrir momentos concretos de mayor carga", explica la aphh.

Al respecto, indica que una ocupación porcentual más baja "no implica siempre menos actividad si aumenta la rotación de clientes". A esta presión se suma el nivel medio de bajas laborales declarado por los establecimientos encuestados, situado en "el 11,4 % de las plantillas consultadas".

Respecto a ello, la asociación subraya que "en plena temporada sustituir estas ausencias resulta especialmente difícil por la limitada disponibilidad de personal cualificado y por la necesidad de incorporar trabajadores que conozcan rápidamente el funcionamiento del establecimiento". Como consecuencia, "cada baja puede obligar a reajustar cuadrantes, recurrir a refuerzos puntuales, acumular tareas y aumentar la carga de trabajo del resto del equipo".

En este contexto, la asociación considera necesario analizar la temporada no solo a partir de los datos de ocupación, sino "también desde la rentabilidad, la eficiencia operativa y la disponibilidad real de recursos humanos".

ANÁLISIS POR ZONAS

Por zonas, Ayamonte e Isla Canela lidera la ocupación de agosto, mientras que Lepe, Islantilla e Isla Cristina presenta la previsión más alta para septiembre. La Costa Oriental cerró agosto con una ocupación media del 87,03%, y supone 2,41 puntos por debajo del 89,44% registrado en agosto de 2025. Para septiembre se estima una ocupación del 79,58%.

Huelva capital cerró agosto con una ocupación del 82,23%, lo que implica 2,16 puntos por debajo del 84,39% alcanzado en el mismo mes de 2025. La previsión para septiembre se sitúa en el 75,10%.

En Punta Umbría-Cartaya, agosto cerró en el 89,91%, un 1,31% por debajo del 91,22% obtenido en agosto de 2025. Para septiembre se estima una ocupación del 69,77%. La comarca de Lepe, Islantilla e Isla Cristina alcanzó una ocupación del 89,72% en agosto, cinco puntos por debajo del 94,72% registrado en agosto de 2025. Para septiembre presenta el mejor registro territorial, con una previsión del 85,37%.

Por su parte, Ayamonte e Isla Canela cerró agosto con una ocupación del 91,73%, el porcentaje más alto de la provincia y 0,15 puntos por encima del 91,58% alcanzado en agosto de 2025. La previsión para septiembre se sitúa en el 80,78%.

Por último, el Interior alcanza un 85,45% de ocupación en agosto, 1,48 puntos por encima del 83,97% registrado en agosto de 2025, mientras que la previsión para septiembre se sitúa en el 45%.