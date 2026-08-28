SEO/BirdLife restaura más de 500 hectáreas en el arroyo de El Partido de Doñana

Actuaciones de SEO/BirdLife en el arroyo de El Partido (Doñana). - PABLO HIDALGO/SEO BIRDLIFE

ALMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La organización conservacionista SEO/BirdLife ha avanzado en la restauración y conservación de más de 500 hectáreas en el arroyo de El Partido, en Almonte (Huelva), uno de los principales cauces que nutren a las marismas de Doñana y un corredor ecológico clave para la biodiversidad del espacio protegido, a través del programa de custodia del territorio firmado en 2023 con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Según ha informado la entidad en una nota, las actuaciones ejecutadas con apoyo del voluntariado han incluido reforestaciones con especies autóctonas, la retirada de residuos, la eliminación de flora invasora y la instalación de refugios y cajas nido para aves rapaces, paseriformes y murciélagos.

Este trabajo está permitiendo recuperar espacios degradados y "generar nuevas oportunidades" para la biodiversidad en esta zona de lugar de enorme importancia ambiental y cultural del espacio natural.

Paralelamente, se mantiene el seguimiento de fauna mediante fototrampeo y anillamiento de aves --detectando la presencia de tejones, ginetas o nutrias--, además de aplicar tecnología dron, LiDAR y multiespectral junto a la Universidad de Huelva para planificar la restauración ambiental sobre la base de Hábitats de Interés Comunitario.

Las actuaciones desarrolladas durante estos años también han contribuido a ampliar el conocimiento sobre la fauna presente en la ribera y su entorno entre la que destacan aves características de estos hábitats, como el martín pescador, la oropéndola europea, el ruiseñor común, el mirlo común o la lavandera cascadeña.

Pese a los avances, SEO/BirdLife ha advertido de que el arroyo afronta "graves presiones" como la ocupación "ilegal" del dominio público, la agricultura intensiva, los vertidos urbanos insuficientes o la sobrecarga ganadera.

En este sentido, el técnico de la ONG en Doñana, Carlos Molina, ha señalado que el mal estado del cauce ejemplifica la "falta de gobernanza" que ha propiciado la actual crisis ecológica del humedal, por lo que la organización apela a un modelo participativo con administraciones, científicos y propietarios.

Los trabajos, que cuentan con el apoyo de Cinven hasta 2028, prevén ampliar las plantaciones, crear "cercados de nucleación" y celebrar jornadas Bioblitz de exploración biológica.

PRÓXIMOS PASOS

Durante los próximos años, SEO/BirdLife prevé ampliar la superficie restaurada mediante nuevas plantaciones de especies autóctonas en diferentes enclaves y la reposición de marras en las zonas restauradas anteriormente. También se impulsará la creación de cercados de nucleación, pequeñas áreas de vegetación protegida "que permitan la formación de núcleos capaces de actuar como focos de dispersión natural y contribuir a incrementar la complejidad estructural del paisaje".

Las actuaciones incluirán la instalación de nuevos refugios para muerciélagos y cajas nido aptas para ser ocupadas por paseriformes y pequeñas rapaces, como el autillo europeo, la lechuza común y cernícalo vulgar y la ampliación del número de especies objetivo, especialmente en aquellas zonas "donde la ausencia de cavidades naturales limita las posibilidades de reproducción y refugio".

Los trabajos de seguimiento continuarán y se reforzarán mediante la celebración de diversos Bioblitz, consistente en jornadas de exploración biológica intensiva destinada a registrar el mayor número posible de especies presentes en un área determinada.