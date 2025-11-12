El servicio de atención y protección a víctimas de violencia machista atiende a 238 mujeres en Huelva

Jornada sobre el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las Mujeres (Atempro). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las Mujeres (Atempro) atiende a 238 mujeres en la provincia de Huelva. Se trata de un servicio "esencial" que ofrece atención inmediata y geolocalizada a través de un dispositivo móvil, garantizando la seguridad y el bienestar de las mujeres víctimas en situación de riesgo.

Este dato se ha destacado durante una jornada sobre dicho servicio, que ha sido inaugurada este miércoles por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico y la vicepresidenta Provincial en Cruz Roja Huelva, Lola Garcia Mogedas, según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa.

Organizada por la jefa de la unidad de violencia sobre la Mujer en la subdelegación del Gobierno en Huelva, Isabel Román, ha contado con la participación de la subdirección de Coordinación Interinstitucional de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, titular del servicio, y el coordinador Provincial de Atenpro en Cruz Roja Huelva, Ramón Castiñeira, y la coordinadora provincial del servicio en Sevilla, Carmen Barraca Esteban.

Así, Rico en su intervención ha resaltado la "magnífica aceptación del servicio por las usuarias", que en la provincia asciende, según los últimos datos publicados, a 238, "lo que supone una tasa media de usuarias activas de 1.071,2 por millón de mujeres de 15 y mas años de edad, por encima de la media nacional de 928,4".

El objetivo de la jornada ha sido la exposición a los profesionales asistentes, principalmente personal técnico de diversas administraciones, del funcionamiento del Servicio Atenpro desde una perspectiva técnica, para dotar de los conocimientos necesarios para su correcta gestión a los diferentes organismos implicados en su prestación, así como dar a conocer la utilidad práctica del mismo tanto para la protección de las víctimas de violencia de género, como para el afrontamiento de la situación que están atravesando, en aras a la mejora de su autonomía, seguridad y empoderamiento.

El servicio Atenpro es un recurso "esencial" que ofrece atención inmediata y geolocalizada a través de un dispositivo móvil, garantizando la seguridad y el bienestar de las mujeres en situación de riesgo. Este sistema no solo proporciona una vía rápida de comunicación con los servicios de emergencia, sino que también ofrece un acompañamiento profesional, fortaleciendo la autonomía y la capacidad de respuesta de las víctimas.

Los requisitos para acceder al servicio son: ser mujer víctima de violencia machista, no convivir con el agresor, participar en los programas de atención especializada existentes en el ámbito territorial y aceptar las normas de funcionamiento del servicio y cooperar para su buen funcionamiento.

Una vez dada de alta en el servicio, la persona puede llamar por distintos motivos: solicitar atención psicológica, hablar con una trabajadora social, comunicar situaciones de emergencia, cambios en los datos de contacto, informar de cambios en su situación o solicitar información sobre recursos y servicios. Asimismo, se puede responder a llamadas de seguimiento realizadas por el Centro de Atención.

El servicio también es accesible para mujeres con discapacidad auditiva (Módulo SOTA) a través de una aplicación instalada en el terminal se permite el contacto con el Centro de Atención a través de un diálogo mediante mensajes de texto.

Según los últimos datos disponibles, el servicio atiende a mas de 20.000 mujeres en todo el territorio nacional, reflejando este despliegue el compromiso de las instituciones y la sociedad en su conjunto para erradicar la violencia machista y proteger a quienes la sufren. El servicio, inicialmente dirigido a las víctimas de violencia de género, desde enero de 2024 ha experimentado "una importante evolución", ya que desde esa fecha se produjo la ampliación de sus destinatarias, ampliando los supuestos de aplicación de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Estambul.

Así, junto a las mejoras tecnológicas, el servicio también esta disponible para víctimas de violencia sexual. Otra novedad es la implementación de Atenpro 2.0., con un nuevo sistema de gestión web a nivel nacional, dirigido a agilizar la gestión del servicio para los profesionales, mejorando su eficiencia, e indirectamente también la seguridad y bienestar para las mujeres que lo necesitan.

Asimismo, la subdelegada ha destacado la colaboración y coordinación de los municipios onubenses con la Diputación de Huelva, la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, quien por subvención directa realiza la adjudicación de este servicio, Cruz Roja, adjudicataria de éste, y los centros de Servicios Sociales y centros Municipales de Información a la Mujer en los municipios de la provincia, ya que el trabajo de todos sus profesionales permite mantener la calidad del servicio actual y dar respuesta a todas las mujeres que lo necesiten, especialmente en los núcleos rurales.

Con esta jornada formativa, se cierra el conjunto de acciones de este tipo que la Subdelegación del Gobierno en Huelva, a través de su Unidad de Violencia Sobre la Mujer, viene desarrollando durante todo el año, dirigidas a profesionales de distintos ámbitos.