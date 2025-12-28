La subdelegada destaca que el Gobierno trabaja para "dar una solución definitiva" a la playa de El Portil (Huelva)

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - EUROPA PRESS

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado la estrategia de estabilización y de protección del litoral onubense del Ejecutivo central y ha explicado, con respecto a los problemas de El Portil, que trabaja para incorporar como "algo preferente" la búsqueda de una solución para la playa de este núcleo costero de Punta Umbría.

Así lo ha manifestado Rico en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado que se está haciendo un estudio técnico para posibilitar soluciones en las que llevan "mucho tiempo trabajando", toda vez que ha recordado que es una zona que tiene "muchos conflictos de intereses" porque "hay un puerto deportivo con un canal, la Flecha del Rompido --una particular formación arenosa, de unos diez kilómetros, paralela a la costa--, que va creciendo a una velocidad que hay que respetar, y hay intereses medioambientales que hay que respetar".

En este sentido, ha apuntado que, junto con "la población", se está "intentando llegar a una solución definitiva". "Se está haciendo un estudio técnico, porque hay casas, que tienen concesiones al ser una zona de dominio público marítimo-terreste, que están afectadas y muchas de ellas se están ya derrumbando" y "se está analizando".

En esta línea, la subdelegada ha destacado también las actuaciones que se están llevando a cabo en Matalascañas y Urbasur (Isla Cristina), o las que se han realizado en La Antilla, por lo que ha señalado "la apuesta del Gobierno de España por diseñar esa estrategia de estabilización y de protección del litoral de Huelva".

De este modo, Rico se ha referido a "la mejora del recrecimiento, del espigón que se hizo en la playa de La Antilla" con la "aportación además de cerca de medio millón de metros cúbicos de arena para regenerar toda esa playa, que ya es una realidad" y que se inauguró hace unos meses.

Asimismo, ha recordado que actualmente se trabaja en Matalascañas para "proteger esa playa", a la que se aportarán "700.000 metros cúbicos de arena" y "con el recrecimiento de todos los dispositivos de contención". "Luego es una realidad, con una apuesta de más de seis millones de euros".

"También estamos trabajando, muy de la mano con el Ayuntamiento de Isla Cristina en la estabilización y la renaturalización de todo el espacio dunar de Urbasur. Ya hemos estado reunidos con el alcalde --Jenaro Orta-- y el con el jefe provincial de Costas --Gabriel Cuena-- y, posteriormente, en el momento que eso se estabilice, empezaremos con las pasarelas", ha remarcado.

La subdelegada ha añadido que "también hay un problema con un retranqueo que hay que hacer para alinear el paseo marítimo de la playa central" de Isla Cristina --muy afectada por los últimos temporales--, por lo que se está "trabajando con el alcalde y con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para hacerlo".

Finalmente, ha señalado que, además, están "en coordinación con las asociaciones de vecinos" de las zonas afectadas, al tiempo que sobre las críticas por la extracción de arena en la zona de Punta Umbría para regenerar la playa de Matalascañas ha precisado que se está cogiendo la arena de un banco "que hay enfrente" que "está en alta mar y es de dominio público marítimo-terrestre".

Al respecto, ha apuntado que "siempre hay una Declaración de Impacto Ambiental en la que se abre una posibilidad de información y de alegaciones a todas las partes para ver que realmente no hay un interés que esté en conflicto" por lo que "todo esto está previamente garantizado antes de llegar a esa decisión final", ha concluido.