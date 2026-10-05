El Sueldazo de la ONCE reparte cerca de 1,7 millones de euros en Moguer (Huelva)

Iker Triviño Illescas, vendedor de la ONCE en Moguer (Huelva). - ONCE

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este primer domingo de octubre ha repartido en Moguer (Huelva) el mayor Sueldazo que ofrece la entidad, un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman 1,5 millones de euros, además de otros nueve acertantes han conseguido 20.000 euros cada uno.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la suerte, que suma un total de 1.680.000 euros en premios, la ha dado Iker Triviño Illescas, que es vendedor de la ONCE desde el año pasado, y llevó la fortuna al centro de la localidad onubense. Por las mañanas vende en la plaza del Ayuntamiento y por las tardes en la de Coronación.

Así, en la noche de este domingo cuando supo que había dado "la mayor de las suertes" a sus vecinos se declaró "feliz". "No quepo en mí, esto es increíble. Lo mejor es que ayer mismo un cliente me preguntó si había dado ya algún premio grande y le dije que no, y ahora mira. Incluso a última hora vendí dos de los cupones premiados, estoy que no me lo creo", ha afirmado.

La venta de los productos de juego social de la ONCE es su primer puesto de trabajo de su vida laboral. "Estoy muy contento y me está ayudando como persona, porque antes era muy tímido, y me está ayudando a abrirme a los demás y a hablar más con más gente", ha dicho.

El sorteo del 4 de octubre ha dejado otro premio de 140.000 euros en Écija (Sevilla), con otros siete cupones premiados con 20.000 euros cada uno, y otro cupón agraciado también con 20.000 euros en Córdoba, por lo que ha dejado entre las tres provincias andaluzas un total de 1.840.000 euros. El resto de los premios mayores se han repartido entre Cantabria, la Comunidad Valenciana y Galicia.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para este martes, 6 de octubre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece su mayor bote, un premio de 120 millones de euros. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.400 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.