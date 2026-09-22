Un taxista recibe 40 puntos de sutura tras sufrir una agresión en la madrugada de este martes en Huelva

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Huelva - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un taxista de Huelva ha tenido que recibir 40 puntos de sutura en diferentes partes del cuerpo tras sufrir una agresión por parte de dos hombres, que en ese momento eran usuarios de su transporte, al entablar con ellos una discusión por el precio de la carrera una vez que el trabajador había llegado al destino solicitado.

Así lo han indicado desde Teletaxi a Europa Press, extremo confirmado por la Policía Nacional, que ha señalado que esta madrugada había habido una intervención por parte de agentes de este cuerpo policial con un taxista que había sido agredido por dos clientes, aunque no se ha facilitado información sobre una posible detención de ambos.

A este respecto, el presidente de Teletaxi, Iván Romero, ha indicado que el taxista se encontraba realizando su trabajo cuando a la altura de la avenida Cristóbal Colón, una vez llegado al destino solicitado, los dos clientes comenzaron con el una discusión por el precio de la carrera.

Así las cosas, ha apuntado que ambos le quitaron la llave del coche, momento en el que el taxista se bajó del vehículo y uno de ellos lo agarró mientras el otro lo golpeaba, llegando a usa una botella de cristal, que se encontraba rota y que usaron también para agredirle.

Con motivo de ello, la víctima ha tenido que ser atendida por diferentes lesiones en el Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital, donde ha recibido 40 puntos de sutura en diferentes partes del cuerpo, como la cara o el hombro, aunque se encuentra estable, ha señalado el presidente de Teletaxi, quien ha lamentado la peligrosidad que supone para los taxistas los turnos de madrugada en Huelva.