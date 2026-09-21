Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado de apuñalar 16 veces a un taxista en Sevilla

Archivo - Un taxi circulando. En imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 17 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón detenido por atestar hasta 16 puñaladas a un taxista en la capital hispalense durante la madrugada del sábado.

Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tal y como ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido ha prestado declaración, si bien ha asegurado que "no recordaba nada de lo sucedido".

Cabe mencionar que este hombre era un cliente que estaba siendo trasladado y que llevó a cabo el altercado en las inmediaciones de las instalaciones de Tussam, en la Avenida de Andalucía.

A pesar de las heridas, logró conducir hasta la Jefatura de Policía, donde fue atendido de urgencia por un agente hasta la llegada de los sanitarios. Durante la detención, los agentes detectaron que el presunto autor presentaba restos de sangre.