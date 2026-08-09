Toscano descarta volver a optar a la alcaldía de Aljaraque y reivindica el "orgullo" por la provincia de Huelva

Archivo - El presidente de la Diputación, David Toscano. - JULIÁN PÉREZ/DIPUTACIÓN - Archivo

HUELVA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha asegurado que la provincia ha de sentirse "muy orgullosa de todo lo que tiene" y ha descartado volver a presentarse como candidato a la Alcaldía de Aljaraque (Huelva) ya que el actual alcalde, Adrián Cano, lo está haciendo "perfectamente".

En una entrevista concedida a Europa Press, Toscano ha explicado que tomó la decisión de dejar de ser el primer edil de Aljaraque tras constatar que compatibilizar la alcaldía y la presidencia de la Diputación de Huelva era "imposible". No obstante, ha expresado su "total disposición" a concurrir en la candidatura de Cano para las próximas elecciones municipales en un puesto de la lista si el regidor "lo estima oportuno", aunque no optará a la Alcaldía.

El presidente provincial ha manifestado que ser presidente de la Diputación de Huelva es "el puesto más bonito de esta provincia, pero con mucha diferencia", debido a la capacidad de ejecutar proyectos desde el conocimiento directo del territorio.

En este sentido, ha señalado que la provincia requería fomentar "un sentimiento de pertenencia y de auto-reconocimiento", al considerar que existe un déficit de "conocimiento mutuo" entre los municipios onubenses.

Precisamente, con el objetivo de vertebrar el territorio y estrechar lazos, ha indicado que la institución provincial ha impulsado diversos encuentros culturales y conciertos en espacios "icónicos" de la geografía onubense.

Entre ellos, Toscano ha destacado el concierto de la artista Argentina celebrado en la Peña de Arias Montano, en Almonaster la Real (Huelva), y ha avanzado el propósito de organizar un evento similar en la Peña de Puebla de Guzmán, "sitios muy especiales". "Queremos que la gente sea consciente de que tenemos una provincia que es de cine".

El presidente de la Diputación de Huelva ha advertido de que hay población de la capital onubense que "no conoce muchas cosas del resto de la provincia", por lo que, para paliar esta situación, la institución provincial organiza durante el mes de la provincia, en noviembre, "un pasacalles que exhibe trajes tradicionales y danzas históricas de los pueblos, como la danza de las espadas o la vestimenta de las gabachas", con la intención de que "se conozca la riqueza de la provincia más allá de la romería clásica".

El dirigente provincial ha incidido también en la necesidad de que la ciudadanía de la provincia se sienta "orgullosa de la misma", algo que han llevado también al ámbito deportivo a través de la iniciativa de la "grada de la provincia" con el Real Club Recreativo de Huelva.

Toscano ha argumentado que, una vez que se supera Villarrasa o Valverde del Camino, los ciudadanos tienden a simpatizar con el Sevilla o con el Real Betis Balompié y no tanto con el Recre, por lo que este proyecto "busca que toda la provincia se identifique y apoye al club Decano".