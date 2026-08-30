Toscano espera el "desbloqueo" del puente entre Sanlúcar y Portugal tras "cumplir" la Diputación de Huelva con su parte

Archivo - El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, en la entrevista. - JULIÁN PÉREZ/DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha expresado su deseo de que se produzca próximamente el "desbloqueo" definitivo del proyecto del puente internacional entre Sanlúcar de Guadiana (Huelva) y Alcoutim (Portugal), asegurando que la institución provincial ya ha "cumplido" con los compromisos que le correspondían, entre ellos la redacción de los proyectos técnicos asignados y la planificación de las actuaciones en las carreteras de acceso de su competencia.

En una entrevista concedida a Europa Press, Toscano ha admitido su "extrañeza" ante la parálisis que sufre esta infraestructura transfronteriza. "No lo comprendo. Recuerdo perfectamente que la última reunión que tuve sobre este tema en Madrid fue el mismo día en que se eligió al papa", ha evocado el dirigente provincial, subrayando que se trata de un proyecto de "vital importancia" impulsado por el Gobierno portugués y que requiere una "respuesta coordinada" en la parte española.

En este sentido, ha precisado que la Diputación de Huelva recibió asignación presupuestaria para redactar los proyectos necesarios y la planificación del carril bici, un encargo que ya ha sido completado. Asimismo, Toscano ha recordado que la institución provincial ofreció su "total predisposición" a asumir responsabilidades adicionales en la red viaria.

Al respecto, ha explicado que la apertura de la nueva conexión exigirá reforzar dos carreteras provinciales --la que conecta San Silvestre de Guzmán con Sanlúcar de Guadiana y la que une esta última localidad con El Granado en dirección a Villanueva de los Castillejos--, dado que soportarán una intensidad de tráfico "superior y muy distinta" a la actual.

Sin embargo, a pesar de que el Ministerio remitió en su momento un borrador de convenio, el presidente provincial ha lamentado que "no se ha vuelto a saber nada". Según ha avanzado, el obstáculo principal parece residir en dudas de carácter ambiental. "Parece que hay un problema con un informe medioambiental, sobre si es necesario o no, pero eso hay que desbloquearlo porque es una pena", ha dicho.

Toscano ha hecho hincapié en que, si bien la provincia de Huelva dispone de varios pasos transfronterizos con el país vecino, el de Sanlúcar resulta "fundamental" al ubicarse en un punto "estratégico" del curso medio del Guadiana. "Es una zona preciosa que necesita revitalizarse a ambos lados de la frontera y que puede sacarle mucho partido al puente, porque para atraer inversión son fundamentales las buenas conexiones. Esperemos que pronto tengamos noticias", ha remarcado.

MESA DE INFRAESTRUCTURAS Y BÚSQUEDA DE CONSENSO

De otro lado, el presidente del Gobierno provincial ha puesto en valor el papel dinamizador de la Mesa de Infraestructuras de Huelva, concebida como un foro para "despojar" la exigencia de inversiones "del enfrentamiento partidista". "Podemos tener debates políticos y visiones distintas, pero había algo en lo que todos estábamos de acuerdo: las infraestructuras", ha aseverado.

Toscano ha abogado por "dejar a un lado" la confrontación para articular un "frente común" ante las distintas administraciones. "Se trataba de decir, señores, vamos a una. No nos vamos a echar más balones. Se trata de remar y poner la vela mirando todos al mismo lado", ha manifestado, subrayando que el órgano ha servido para priorizar las actuaciones urgentes y reclamar los informes medioambientales a la Junta o las licitaciones al Gobierno central.

En esta línea, ha apelado al "espíritu de consenso" de las primeras corporaciones democráticas de la institución provincial. "Aquí había gente en las antípodas ideológicas que se sentaba en una mesa y no se levantaba hasta conseguir el acuerdo. Discutían, pero al levantarse habían logrado lo que nos ha traído a la política, que es sacar cosas adelante. Eso se ha ido perdiendo", ha reflexionado, antes de lamentar la dinámica del Congreso de los Diputados enfocada a "buscar el chascarrillo y los 20 segundos para redes sociales".

AVE Y PRESA DE ALCOLEA

En el balance de las infraestructuras provinciales, Toscano ha destacado que se aprecian "avances" en varios frentes, citando el inicio de las obras del Hospital Materno-Infantil y los compromisos asumidos en materia ferroviaria. "En el tren se ha avanzado porque al final parecía que no iba a haber AVE y ya todo el mundo admite que va a haber AVE. Otra cosa serán los tiempos que tengamos que pelear, pero el proyecto está encauzado", ha valorado.

Respecto a la presa de Alcolea, el presidente provincial ha mostrado su confianza en alcanzar una solución concertada entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía. Según ha recordado, el Gobierno andaluz remitió una propuesta por escrito al Ejecutivo central ofreciéndose a ejecutar la obra de forma directa y arbitrar posteriormente fórmulas de compensación.

No obstante, la convocatoria de los pasados comicios autonómicos aconsejó aplazar los encuentros para no interferir en el periodo electoral. "Decidimos posponer la reunión porque no queríamos que el proyecto se viera envuelto en la campaña electoral, pero pronto mantendremos ese encuentro para ver si somos capaces de desbloquear definitivamente Alcolea, donde hay ganas y propuestas interesantes", ha anunciado.

RED ELÉCTRICA Y SERVICIO FERROVIARIO

Por el contrario, Toscano ha mostrado su inquietud por la falta de capacidad en la red de transporte eléctrico, un factor que considera "crítico" para el despliegue del nuevo modelo industrial de la provincia. "Nos preocupa mucho la infraestructura eléctrica. Hablamos de futuro y de hidrógeno verde, pero sin la potencia eléctrica adecuada no va a ser fácil", ha advertido.

Asimismo, ha expresado su "profunda preocupación" por las deficiencias del servicio de ferrocarril convencional, demandando mejoras "inmediatas" en el eje Huelva-Sevilla. "No nos preocupa solo el AVE, nos preocupa la conexión rápida con Sevilla, que es fundamental y no la tenemos a pesar de ser solo cien kilómetros de trayecto en un terreno totalmente llano", ha expuesto.

Finalmente, Toscano ha calificado de "insostenible" la situación de los enlaces con la capital de España. "Lo de Huelva a Madrid es impensable y ahí estamos peleando para garantizar al menos los servicios mínimos exigibles", ha concluido.