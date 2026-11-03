Toscano reclama un "tren que funcione y sea seguro" y lamenta el "aislamiento" de Huelva

Estación de trenes de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha reclamado este martes unas infraestructuras ferroviarias que "funcionen bien y sean seguras", ya que tras los accidentes de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), a su juicio, "ha quedado comprobado que el tren funciona tarde y mal y es peligroso", toda vez que ha lamentado el "aislamiento" de la provincia por tren tras el siniestro de Toledo.

A preguntas de los periodistas, el presidente, en primer lugar, ha vuelto a mostrar, en nombre de la institución, el pésame, a todos los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, que ha provocado 69 muertes, y ha remarcado que "lo primero es atender a todas las personas, tanto a los familiares de los fallecidos como a los heridos".

Sin embargo, Toscano ha incidido en que en la provincia, tras el accidente de Urda, "llueve sobre mojado". "Nosotros teníamos una herida abierta desde Adamuz, volvemos a revivir todo aquello, aunque nunca se ha olvidado, pero sí volvemos a tenerlo otra vez mucho más presente".

Asimismo, ha incidido en los "problemas de comunicaciones importantes" de Huelva, ya que "no hay avión, lo único que hay es la carretera o el tren, pero un tren que no solo funciona tarde y mal, sino que es peligroso y ya ha habido dos accidentes en solo nueve meses".

"Por lo tanto, hemos quedado en estos momentos totalmente aislados, solo se puede llegar a Huelva por carretera. Eso va a suponer, por supuesto, que se resientan nuestros sectores económicos, especialmente el turismo, y también la posibilidad de cualquier onubense a ir de una manera rápida a cualquier lugar de España".

No obstante, ha subrayado que "lo más importante ahora mismo es que haya seguridad en ese tren" y que "no se pierda ese inicio de camino del AVE en Huelva".

"El problema es que hemos pasado de llamar para decir he llegado tarde a he llegado. Ese cambio de no pensar en lo tarde que llegabas, sino que he podido llegar, ha hecho que la ciudadanía ahora mismo haya perdido totalmente la confianza en el sistema ferroviario, absolutamente. Primero porque era incómodo, pero ahora porque es inseguro", ha aseverado.

En este sentido, el presidente ha recordado que en la última reunión de la Mesa de las Infraestructuras se alcanzó el acuerdo para determinar como "fundamentales" el Ave y un "servicio normal" de Huelva a Sevilla. "No nos merecemos el servicio que tenemos y espero que la ciudadanía siga. Nosotros lo haremos reivindicando lo que Huelva necesita y merece".

Además, cuestionado sobre la continuidad del proyecto del AVE, Toscano ha indicado que son "paralelas" y que "no debería haber ningún problema". "Si es cierto, como se nos ha dicho, que sigue adelante con todas las garantías ese futuro AVE, creo que hay que seguir, no hay que parar, pero hay que meter la reparación de la vía actual porque es fundamental y tenemos que tener, no dentro de 15 años, sino ya un tren rápido y seguro hacia Sevilla".