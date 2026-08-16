Toscano recuerda la "dureza" del accidente de Adamuz y destaca que Huelva estuvo "a la altura del respeto"

Archivo - El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, con el rey de España, Felipe VI, en una visita a Adamuz tras el accidente. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha admitido que el año 2026 está resultando un periodo con "muchos" momentos difíciles para la provincia, entre los que ha subrayado la "dureza" del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Pese a la magnitud de la tragedia, ha ensalzado la respuesta de la sociedad onubense ante el luto, asegurando que estuvo "a la altura del respeto" y demostró tener "otra manera de acompañar, de sentir o de mostrar nuestro sentimiento".

En una entrevista concedida a Europa Press, Toscano ha recordado también como otros de los momentos más duros vividos el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil el pasado 8 de mayo tras una persecución a una narcolancha, un suceso que ha calificado como una "gran pena".

Respecto a Adamuz, el siniestro que costó la vida a 46 personas, de las cuales 27 procedían de la provincia onubense, el presidente de la institución provincial ha calificado este accidente de "tremendo" y ha remarcado que "al final nos ha tocado muy de cerca".

En este sentido, ha señalando que la estrecha relación entre los habitantes de la provincia ha hecho que la tragedia afecte de manera generalizada: "Si tú no conocías a alguien que iba en el tren, conocías a alguien que era o su primo o su hermano".

A este respecto, ha recordado, entre los fallecidos, la pérdida de una familia entera de Aljaraque, su municipio, y el emotivo homenaje vivido durante la romería de este año, cuando la virgen paró ante la puerta de los fallecidos "ante una multitud de unas 10.000 personas en absoluto silencio", algo que "ponía los pelos de punta", ha manifestado.

Toscano ha advertido de las secuelas psicológicas que arrastran tanto las víctimas que salieron con vida, pero con heridas de diversa consideración, como las de quienes estuvieron presentes en el lugar del accidente, cuyas narraciones "ponen los pelos de punta". Así, ha explicado que ha mantenido recientemente un encuentro con la asociación de afectados y se ha comprometido a apoyarlos desde la institución provincial: "Nosotros, si podemos ayudar, ahí también vamos a estar al lado porque creemos que es lo justo".

Asimismo, el presidente provincial ha alertado sobre el impacto del suceso en la confianza ciudadana hacia las infraestructuras básicas. "Parece que lo básico estaba garantizado, pero ya te planteas si tu seguridad o si un transporte rápido y seguro está garantizado", ha reflexionado, apuntando que el temor al tren en el colectivo social "no puede ocurrir".

"DUELO Y RESPETO"

Pese a la magnitud de la tragedia, Toscano ha ensalzado la respuesta de la sociedad onubense ante el luto, asegurando que Huelva estuvo "a la altura del respeto" y demostró tener "otra manera de acompañar, de sentir o de mostrar nuestro sentimiento".

Como ejemplo de ello, ha recordado que el pabellón de Huelva en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) suspendió todas sus actividades y permaneció cerrado con velas y flores en señal de duelo, una acción que se ejecutó de forma "silenciosa". Del mismo modo, ha calificado de "ejemplo" el posterior funeral de las víctimas, donde los ciudadanos permanecieron "en silencio y con absoluto respeto" durante cinco horas.

MUERTES DE AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL

Por otra parte, y como otra de las grandes dificultades y tragedias del año, Toscano se ha referido al accidente del 8 de mayo en el que perdieron la vida dos agentes de la Guardia Civil durante un dispositivo en el que perseguían a una narcolancha en las costas de Huelva.

Al respecto, el presidente de la Diputación ha exigido un "incremento de las medidas de seguridad y policiales" en la costa onubense, instando a las autoridades a "no relajar la vigilancia" en comparación con otras zonas. "Se ha metido mucha presión en Gibraltar, que es lo que tienen que hacer, pero no me dejes Huelva como si no tuvieras que meter presión, mete también aquí", ha reclamado.

Toscano ha alertado sobre el cambio cualitativo que se ha experimentado en las actividades delictivas en la provincia. "Antes aquí había hachís y tal, y había mucho, pero ya estamos hablando de otro tipo de drogas, ya estamos hablando de armas de guerra, ya estamos hablando de organizaciones peligrosas", ha advertido.

TEMPORALES E INCENDIOS

Por último, el presidente provincial ha aludido al paso de los temporales, que han dañado a varios municipios y al sector primario, así como a la llegada del periodo estival y a la proliferación de incendios forestales, señalando que la época veraniega está siendo "horrible de incendios" --como el que se está sufriendo en estos momentos y que se declaró el pasado 6 de agosto en Niebla--, así como ha definido, de forma global, como "un año tremendo y horrible" en cuanto a sucesos y acontecimientos negativos en Huelva.

El presidente de la Diputación ha agradecido el "gran trabajo" que están realizando el Consorcio Provincial Contra Incendios y de Salvamento de la Diputación Provincial, el Infoca y la UME, así como la Junta de Andalucía, "con el vicepresidente primero, Antonio Sanz, y todos los alcaldes de los municipios afectados" y subraya que, "en estas catástrofes, como está quedando claro, la colaboración de las administraciones es fundamental para plantar cara al fuego y atender a la población tal como exige la situación".