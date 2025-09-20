Un total de seis empresas de Huelva cuentan con el certificado para exportar productos cárnicos a China

HUELVA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis empresas onubenses, casi todas orientadas al jamón, cuentan con el certificado oficial para exportar productos cárnicos a China, un mercado al que la provincia exportó mercancías por valor de 880.000 euros en el primer semestre de 2025.

El Ministerio de Agricultura actualizó el pasado 3 de septiembre las empresas españolas que cuentan con la autorización para vender carne y productos cárnicos del porcino en China, de las cuales 12 son andaluzas y casi todas relacionadas con el jamón, y de ellas seis son onubenses.

Estas empresas son Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A. que exporta carne de cerdo congelada (con y sin hueso); carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso), grasa de cerdo congelada y refrigerada sin refinar, Jamón / paleta curado (con o sin hueso); jamón /paleta ibérica (con o sin hueso); lomo; chorizo; salchichón, así como otros productos relacionados con vísceras y despojos de cerdo comestibles congelados

Otra de las empresas es Mataderos de Cumbres Mayores S.A que comercializa a China carne de cerdo congelada (con y sin hueso); carne de cerdo refrigerada (con y sin hueso), grasa de cerdo congelada sin refinar. Además, Juan Pedro Domecq Solís S.l. exporta jamón y paleta ibérico (con o sin hueso).

Asimismo, otras de las empresas que cuentan con autorización son Industrias Reunidas Jabugo S.A.U., que comercializa jamón y paleta ibérico (con o sin hueso); Consorcio de Jabugo S.L.U., que exporta jamón y paleta curado (con o sin hueso), jamón serrano (con o sin hueso)y jamón y paleta ibérica; y Comercial Jabu S.L., dedicada a carne de cerdo congelada (con y sin hueso), Jamón y paleta curado (con o sin hueso), jamón serrano (con o sin hueso), jamón y paleta ibérico (con o sin hueso).

La provincia de Huelva exportó productos cárnicos por valor de 880.000 euros a China durante el primer semestre de 2025, lo que supuso, no obstante, un incremento del 2,7%, según los datos proporcionados por Trade y consultados por Europa Press. De hecho, en todo 2024 el valor comercial de las exportaciones al país asiático ascendió a 224.000 euros.

De este modo, las exportaciones de la provincia en este tipo de productos supusieron el 3,8% del conjunto andaluz, el cual superó los 22,2 millones de euros en exportaciones, un 28,4% menos que el año anterior. No obstante, en todo 2024 las ventas al mercado chino ascendieron a 59,6 millones de euros.

Por provincias, Málaga es la que mayor negocio realizó mediante la venta a China de carnes y despojos, elevando su cifra a los 19,5 millones de euros, mientras que la que menor volumen de ventas generó fue Jaén con apenas 30.000 euros.

No obstante, el país asiático se ha convertido en el tercer mercado en cuanto a exportaciones de productos cárnicos, solo superado por Portugal -- el primero-- y Francia. En total, Andalucía exportó el primer semestre de este año 250 millones de euros a todo el mundo.

Del total, 9,2 millones de euros fueron por exportaciones de productos cárnicos frescos o congelados, otros 10,9 millones de euros surgen de la venta de despojos, mientras que algo más de 1,6 millones de euros a jamón 1,9 a paletas y sus trozos.