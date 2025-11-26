Trabajadores del sector de pompas fúnebres y tanatorios de Huelva reclaman un "convenio justo"

Concentración de trabajadores del sector de pompas fúnebres y tanatorios de Huelva. - UGT

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del sector de pompas fúnebres y tanatorios se han manifestado este miércoles, a las puertas de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ante la situación "de bloque" en la que se encuentran las negociaciones del convenio colectivo "después de casi un año sin ningún avance".

Según ha indicado UGT en una nota de prensa, esta ha sido la segunda movilización que se lleva a cabo y han señalado que continuarán con las mismas "en caso de que la situación no se resuelva", ya que, entre otras cuestiones, los trabajadores dicen que "a punto de terminar 2025 todavía se cobra con las cuantías de 2024", puesto que ha sido "imposible" acordar unas retribuciones que "reconozcan la mayor exigencia formativa y profesional en el tratamiento de las personas que fallecen, así como en el trato con las familias en los momentos más dolorosos de sus vidas".

Por otra parte, los trabajadores han lamentado que "tampoco se reconoce las condiciones en que se desarrolla el trabajo", donde se reproducen los parámetros de "penosidad, peligrosidad y de toxicidad, como también queda demostrado, y que también existen en otros convenios colectivos en Andalucía".

Asimismo, los empleados han criticado que las empresas tampoco "cede a la reducción a las 40 horas semanales, como también la tienen otros convenios de sector en Andalucía, medida que permite una mejor conciliación con la vida familiar".

Por ello, ante la "situación de bloqueo" de la negociación del convenio provincial y para exigir un convenio colectivo justo y un salario digno acorde a las funciones y la situación en la que se desarrollan los trabajos, las organizaciones sindicales UGT y CCOO, junto a la Asamblea del personal, decidieron convocar movilizaciones, ya que las compañías aseguradoras "incrementan las pólizas de las personas aseguradoras y aumentan los beneficios empresariales", pero "no mejoran las condiciones laborales del personal en Huelva".