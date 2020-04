Tres de los cuatro becarios del HEBE Eurobeca de Diputación de Huelva, con futuro laboral tras sus prácticas en Bruselas

HUELVA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro jóvenes universitarios de la provincia y beneficiarios del programa Eurobeca 2019 enmarcado en el Plan HEBE de la Diputación de Huelva han finalizado sus seis meses de prácticas formativas no laborales en el ámbito profesional realizadas en Bruselas (Bélgica) y tres de ellos tienen perspectivas laborales.

Los beneficiarios de esta segunda edición, convocada por el área de Desarrollo Local de la Diputación de Huelva como una de las firmes apuestas de la institución por la formación y el empleo de los jóvenes de la provincia, han desarrollado esta experiencia formativa en empresas europeas hasta el 31 de marzo.

Según concreta la institución provincial en una nota de prensa, de ellos, dos de los jóvenes continúan en Bruselas, Estefanía y Daniel, mientras que las otras dos, Gloria y Cristina, han regresado a España una vez finalizado el periodo de prácticas formativas. Concretamente, Cristina ha conseguido una beca en prácticas de forma telemática al haber regresado ya a Huelva de tres meses en la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, la misma entidad en la que ha desarrollado sus seis meses de formación gracias a la Eurobeca de Diputación, y además ha sido seleccionada para trabajar en una empresa de Bruselas pero la fecha de inicio se ha pospuesto debido a la situación actual.

Respecto a Estefanía, la joven que ha realizado los seis meses de prácticas en la empresa Municipal Waste Europe de gestión de residuos medioambientales, ha sido contratada por esta misma empresa desde el 1 de abril. En cuanto a Daniel, el otro beneficiario que sigue en Bruselas y que ha desarrollado sus prácticas en la Escuela Europea de Bruselas IV (Laeken), tiene perspectivas laborales y está a la espera de que finalice la situación provocada por la crisis del Covid-19.

Concretamente este último define estos seis meses de prácticas en Bruselas como "la mejor experiencia de mi vida, tanto a nivel profesional como personal", después de desarrollar sus prácticas en un colegio con 3.200 alumnos, con muchísimos recursos y proyectos educativos a nivel internacional.

"La calidad del sistema, la multiculturalidad, el excelente ambiente y coordinación entre alumnado y profesorado, me han permitido realizar proyectos de formación, he conocido distintas vías de cara a un futuro profesional, he mejorado idiomas y, por supuesto, he viajado", ha añadido.

Respecto a los informes de evaluación emitidos por las distintas entidades europeas en las que los cuatro beneficiarios han desarrollado las prácticas son muy favorables, destacando "la buena disposición, la alta formación, el gran nivel profesional y personal y los perfiles muy válidos" de los jóvenes seleccionados a través de esta segunda convocatoria del programa Eurobeca.

Desde el área de Desarrollo Local de la institución provincial se está trabajando ya en la tercera convocatoria de este programa, que está dirigido a jóvenes con titulación universitaria para que puedan recibir formación a nivel europeo, en el marco de sus enseñanzas y con el fin de lograr una futura empleabilidad que derive en una mayor profesionalización de la población joven y una mayor integración en los mercados laborales locales.

Esta segunda edición del HEBE Eurobeca ha contado con un presupuesto máximo de 45.000 euros para la concesión de las becas y una cuantía global de 7.500 euros para cada beca, a razón de 1.500 euros mensuales brutos. Asimismo, se ha establecido una bolsa de viaje gestionada por la Diputación de Huelva para cada beca por importe máximo de 850 euros en concepto seguro y desplazamientos entre el aeropuerto más próximo a Huelva y el lugar de destino.