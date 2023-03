UGT comunica que la empresa del vertedero de Nerva "presentará un ERE" tras el expediente sancionador

HUELVA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT FICA Andalucía ha comunicado este miércoles que DSM, la empresa que gestiona el vertedero de Nerva, en la provincia de Huelva, "presentará un Expediente de Regulación de Empleo ERE extintivo" como "consecuencia" del expediente sancionador presentado por la Junta de Andalucía por el que ordena el cierre temporal de los vasos II y III, los no peligrosos, por "exceder su capacidad".

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FICA UGT Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha confirmado que la empresa "ha comunicado a los tres representantes sindicales de los trabajadores, que son de UGT, que no tiene más remedio que presentar un ERE", como "consecuencia" del expediente sancionador incoado por la Junta, aunque "aún no lo ha formalizado oficialmente".

Asimismo, Saucedo ha detallado que este martes mantuvieron una reunión con la dirección de la empresa y esta les comunicó que "desgraciadamente, no tienen otra solución, a menos que haya una serie de compromisos que, a futuro, hagan viable el mantenimiento de todos los puestos actuales".

Además, tras la reunión con la empresa, se mantuvieron sendos encuentros con los trabajadores, a los que se les trasladó "la situación que existe a raíz de dicho expediente" y con el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala.

"Todas las partes coincidimos en que la solución pasaría por formalizar una mesa, por ello ya hemos emprendido los contactos con la Consejería de Sostenibilidad, a la que hemos trasladado la necesidad de sentarnos a hablar y que cada una de las partes exponga cuál es su posición y hallemos una solución que satisfaga a todos", ha detallado.

No obstante, el secretario general de FICA UGT Andalucía ha precisado que la empresa "no ha comunicado a cuántos trabajadores afectaría el ERE" porque el vertedero "no se puede cerrar de un día para otro, ni aunque se quisiera", pero el cierre de tres vasos (I, II y II) "hace inviable que la actividad continúe de manera ordinaria".

"Lo que nos gustaría es anticiparnos, y a través de la formalización de esa mesa seamos capaces de evitar ese Expediente de Regulación de Empleo", ha concluido.

EXPEDIENTE SANCIONADOR

La Junta de Andalucía abrió hacer un par de semanas un expediente sancionador contra DSM, empresa que gestiona el vertedero de Nerva, en el que se insta al cierre temporal de los vasos II y II, los denominados no peligrosos, porque, "de acuerdo con los estudios realizados, que se denominan de gravimetría, esos vasos "estarían por encima de los parámetros permitidos".

El análisis realizado por la Junta concluyó que "la suma total de los residuos contenidos en los vasos I, II y III era de 10.253.665 toneladas, 2.869.554 más que las 7.384.111 toneladas establecidas en la autorización ambiental integrada", que contempla la suma total de los vasos y el recrecido final, es decir, "un exceso del 39% respecto de la capacidad prevista".

Además, también multa a la empresa que gestiona las instalaciones con 1.686.824 euros por, según la Junta, "falsear los datos exigidos por la normativa aplicable de manera intencionada", lo que, a su juicio, "genera un riesgo para la salud e integridad de los trabajadores del vertedero".