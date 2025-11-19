UGT FICA Andalucía valora "positivamente" el desarrollo del Proyecto Picasso en Huelva

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de UGT FICA, encabezada por el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, junto al secretario sectorial estatal de Bienes de Equipo, Mikel Zarandona, el secretario general de UGT FICA Huelva, Sebastián Donaire, y el coordinador estatal del Grupo Cobra, Juan Rojas, ha visitado este miércoles las instalaciones del Proyecto Picasso, que se está ejecutando en la ciudad de Huelva para la empresa Moeve.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, antes del recorrido técnico, los representantes sindicales han mantenido una reunión con la UTE Masa-Cobra, en la que se han abordado los principales aspectos del proyecto: planificación de la contratación y necesidades de personal, producción y organización del trabajo, medidas de prevención de riesgos laborales y el conjunto de cuestiones vinculadas a las relaciones laborales.

Posteriormente, la delegación ha visitado in situ la zona donde se están desarrollando los trabajos, así como los futuros vestuarios y espacios habilitados para la plantilla, comprobando el grado de avance y la previsión de condiciones laborales.

UGT FICA Andalucía ha valorado la visita como "muy positiva", especialmente en lo relativo a la planificación del proyecto desde la óptica laboral y preventiva. El sindicato valora el compromiso trasladado por la UTE respecto al cumplimiento de la legalidad y la garantía de condiciones dignas para todas las personas trabajadoras.

UGT FICA ha subrayado que Huelva afronta en los próximos años un "importante ciclo de proyectos industriales", y confía en que todos ellos "se ejecuten respetando estrictamente el Convenio Colectivo del Metal de Huelva, la normativa laboral y de prevención de riesgos y unas condiciones de trabajo adecuadas, también para los profesionales que se incorporen mediante contratación en origen".

El sindicato ha señalado que "el desarrollo industrial solo es sostenible si se construye sobre empleo digno, seguridad laboral y respeto a los derechos de la plantilla, elementos que espera ver reflejados en todos los proyectos futuros que se impulsen en la provincia".