La UHU convierte su Foro de Empleo en una feria para conectar el talento universitario con las empresas

La Universidad de Huelva (UHU) ha celebrado el XXV Foro y Feria Universitaria de Empleo y Emprendimiento, una cita que ha cumplido 25 años bajo el lema '25 años conectando talento y futuro'. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha celebrado el XXV Foro y Feria Universitaria de Empleo y Emprendimiento, una cita que ha cumplido 25 años bajo el lema '25 años conectando talento y futuro' y que ha estrenado un formato renovado para acercar las oportunidades laborales al estudiantado y a los egresados. Organizado por el Servicio de Empleo y Emprendimiento (Soipea), el encuentro se ha desarrollado en las facultades de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social del Campus de El Carmen, con una asistencia muy superior a la prevista.

La principal novedad de esta edición ha sido la transformación del tradicional foro, centrado hasta ahora en conferencias y mesas redondas, en una feria con espacios abiertos de interacción directa entre estudiantes, empresas e instituciones. El objetivo ha sido favorecer el contacto entre las competencias y los conocimientos adquiridos durante la formación universitaria y las necesidades reales del mercado de trabajo, además de dar a conocer ofertas de empleo y prácticas profesionales, ha explicado la UHU en una nota.

La vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la UHU, María Reyes Sánchez, ha destacado la acogida de esta nueva propuesta y ha agradecido la implicación de las empresas participantes y el trabajo del equipo del Soipea, encabezado por su directora, María Jesús Moreno. Sánchez Herrera ha subrayado que la finalidad de esta iniciativa es ayudar al alumnado no solo a encontrar empleo, sino también a identificar aquel que mejor se adapte a sus capacidades y expectativas profesionales.

Por su parte, María Jesús Moreno ha explicado que el nuevo formato ha buscado propiciar una relación más cercana y efectiva entre el ámbito universitario y el empresarial. Para ello, el programa ha incluido espacios expositivos en los que las entidades participantes han presentado sus oportunidades laborales y de prácticas, así como ocho talleres, algunos de ellos en modalidad online, en los que las empresas trasladaron al estudiantado las competencias que demandan y les ofrecieron orientación sobre el acceso al mercado laboral.

El emprendimiento ocupó también un lugar destacado en la programación, con sesiones destinadas a compartir experiencias reales sobre la puesta en marcha de proyectos, las dificultades que afrontan las personas emprendedoras y la capacidad de superar los obstáculos. Una propuesta para ofrecer herramientas útiles tanto a quienes buscan incorporarse a una empresa como a quienes contemplan desarrollar su propia iniciativa profesional.

Otro de los puntos clave de la jornada fue la celebración de entrevistas de selección. Varias empresas publicaron previamente sus ofertas y recibieron currículos de estudiantes interesados, con el propósito de facilitar encuentros entre candidatos y empleadores y generar oportunidades concretas de inserción laboral. En este proceso, la Agencia de Empleo de la Universidad de Huelva desempeña un papel fundamental como nexo entre el talento universitario y el tejido productivo.