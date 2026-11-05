La UHU da un paso estratégico en su internacionalización con la creación de un Instituto Conjunto en China

Firma del acuerdo entre la Universidad de Huelva (UHU) y la Universidad Tecnológica de Wenzhou (China). - UHU

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) y la Universidad Tecnológica de Wenzhou (WZUT, https://en.wzut.edu.cn) han firmado en China el acuerdo para la creación de un Instituto Universitario Conjunto, un proyecto de gran alcance que permitirá desarrollar programas académicos compartidos en los ámbitos de la ingeniería mecánica, la ingeniería informática y la ingeniería de recursos energéticos.

Según ha indicado la UHU en una nota de prensa, el acuerdo, suscrito por el rector, José Rodríguez Quintero, y la presidenta de WZUT, Sun Furong, representa un importante avance en la estrategia de internacionalización de la Universidad de Huelva, que amplía su presencia académica en Asia y fortalece su capacidad para establecer alianzas estables de formación, investigación y transferencia de conocimiento.

El acto de firma contó con la presencia de la consejera de Educación de la Embajada de España en China, María Luisa Ochoa Fernández, quien asistió en representación de la embajadora de España, Marta Betanzos Roig, poniendo de manifiesto el respaldo institucional a esta iniciativa de cooperación universitaria entre ambos países.

Además, la iniciativa tiene un "especial valor estratégico" para Huelva y su ecosistema industrial, inmersos en una profunda transformación vinculada a la transición energética, el hidrógeno verde, la descarbonización, la economía circular y la innovación tecnológica. La cooperación con una universidad china de perfil tecnológico abre "nuevas oportunidades para la formación de talento internacional y el desarrollo de futuras colaboraciones científicas y empresariales en ámbitos fundamentales para el futuro económico de la provincia".

Durante la ceremonia, el rector de la UHU, José Rodríguez Quintero, destacó que el acuerdo va "mucho más allá" de la firma de unos documentos. "Estamos aquí para expresar una voluntad compartida: acercar a nuestras comunidades universitarias y abrir nuevas oportunidades para el futuro".

Además, Rodríguez Quintero subrayó la aspiración de construir una colaboración académica "sólida y duradera", con el alumnado y el profesorado como protagonistas, y agradeció el trabajo de los equipos que han hecho posible el proyecto.

Por su parte, la presidenta de WZUT, Sun Furong, destacó la vocación internacional que comparten Wenzhou y Huelva, dos territorios históricamente vinculados a la apertura y al intercambio con el mundo. Además, expresó su voluntad de convertir el Instituto Conjunto en un "referente de la cooperación educativa entre China y España, mediante el desarrollo compartido de programas formativos y la preparación de profesionales con competencias técnicas e interculturales".

La vicerrectora de Alianzas Internacionales de la UHU, Blanca Miedes Ugarte, puso el acento en el valor de transformar los acuerdos institucionales en oportunidades reales para las personas. "Las alianzas internacionales no se sostienen únicamente sobre acuerdos institucionales. Cobran sentido cuando se convierten en experiencias reales de aprendizaje".

Asimismo, destacó el potencial de esta cooperación para conectar las capacidades académicas y científicas de ambas universidades con los retos de transformación de sus respectivos territorios.

El director general de Campus Global y Conexión Local, Sergio Gómez Melgar, que ha participado activamente en la preparación del acuerdo, subrayó el esfuerzo de negociación y coordinación realizado por ambas instituciones para construir una alianza "ambiciosa en sus objetivos y, al mismo tiempo, realista y sólida en su desarrollo". Señaló que la firma abre ahora "una nueva etapa para concretar los programas académicos y consolidar la cooperación".

La Universidad Tecnológica de Wenzhou es una institución pública con cerca de 9.000 estudiantes y 620 profesores, situada en una de las regiones de mayor dinamismo empresarial de China. La colaboración, iniciada formalmente con un memorando de entendimiento el pasado mes de junio, adquiere ahora una nueva dimensión con la creación del Instituto Conjunto.