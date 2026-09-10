La UME celebra en Huelva el 17 de septiembre el evento 'pedaladas solidarias' para fomentar la donación de médula

Archivo - Imagen de archivo del maratón de bicicleta estática organizado por la UME. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Batallón de Intervención en Emergencias II (BIEM II) de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en colaboración con el Centro de transfusión, tejidos y células de Huelva, la Universidad de Huelva (UHU) y la Subdelegación de Defensa en esta provincia, llevará a cabo el próximo 17 de septiembre el evento solidario UMEdula 2026, que tiene como principal objetivo concienciar a la población y fomentar de manera activa la donación de médula ósea y de sangre.

Esta actividad da continuidad a una iniciativa que comenzó en 2014 con un proyecto solidario de un miembro de la UME, el cabo Abraham Trigo, que con el nombre 'Mediterranean Challenge' tenía como objetivo recaudar fondos para diferentes proyectos solidarios relacionados con la lucha contra el cáncer, según ha indicado Defensa en una nota.

Desde entonces, la UME ha querido fomentar la "generosidad, concienciación y solidaridad" de donación de médula ósea y sangre a través de UMEdula. En Andalucía, este año 2026, UMEdula se celebrará en Sevilla y Huelva.

En el caso de la capital onubense, serán las instalaciones del Campus universitario de El Carmen las que acojan la prueba deportiva 'pedaladas solidarias', que consistirá en realizar nueve horas continuadas de ejercicio en bicicleta estática.

Durante la jornada, los participantes se irán incorporando por turnos, "contribuyendo a dar visibilidad a la importancia de donar sangre, médula ósea y, en definitiva, ayudar a salvar vidas". Aquellos interesados en participar de forma activa en esta actividad solidaria, pueden inscribirse a través del enlace: https://panel.protocolobiemii.es/sedes/huelva.

Asimismo, durante la jornada, todas las personas que lo deseen podrán conocer de cerca algunos de los vehículos y materiales de la UME, presenciar una exhibición cinológica del equipo canino de la citada Unidad, e informarse de las distintas formas de ingreso en las Fuerzas Armadas a través del stand informativo de la Subdelegación de Defensa en Huelva.