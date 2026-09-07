La Unidad 'Dámaso Guillén' de la Guardia Civil para la Vuelta Ciclista recorre las carreteras de Huelva

Agentes de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) 'Dámaso Guillén', de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La octogésima primera Vuelta Ciclista a España discurrirá por la provincia de Huelva este martes, 8 de septiembre, durante su decimosexta etapa, por ello, se realizará un acto de presentación de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) 'Dámaso Guillén' de la Guardia Civil para esta prueba deportiva, que está compuesta por más de 130 agentes para velar por la seguridad de la prueba.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero.

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva establece un dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV, con 97 agentes y 34 vehículos de seguridad ciudadana, además de otros 65 agentes y 60 vehículos del Subsector de Tráfico, además del apoyo de otras especialidades.

Por ello, se realizará un acto de presentación de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) de la Guardia Civil para la Vuelta Ciclista a España, en la calle Esperanza Transversal de la localidad de Cortegana, que es la localidad de partida de esta prueba.

Además, en La Rábida (Palos de la Frontera), la Guardia Civil acercará su labor a la población, ya que en el 'Parque Vuelta', espacio establecido por la organización que se situará en la plaza de Macuro (próximo al Foro Iberoamericano de la Rábida) de la localidad de Palos de la Frontera, se instalará un stand institucional con una exposición de medios y material específico de las distintas unidades del Cuerpo. La entrada será libre para todos los asistentes.